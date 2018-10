Altijd zin in chips of pizza? Een diëtiste legt uit hoe dat komt Nele Annemans

Bron: Elite Daily 0 Fit & Gezond Toegegeven, ik ben zoetekauw pur sang. ‘s Morgens, net na de lunch, om klokslag 16 uur of net voor bedtijd: ik kan op elk moment een stukje (of een hele reep) chocolade naar binnen werken. Maar net zoals je ochtend- en avondmensen hebt, bestaan er ook zoetekauwen en zouttanden. Behoor jij tot de laatste groep die op elk moment van de dag een zakje chips of een stukje pizza kan verorberen? Diëtiste Shauna McQueen legt uit waar jouw zoutdrang vandaan komt.

Volgens diëtiste Shauna McQueen kan je zin in zout verschillende oorzaken hebben, met uitdroging als belangrijkste. “Vaak wijst een zoutdrang niet op honger, maar op dorst”, aldus de diëtiste. “Je lichaam houdt zout vast, maar als je zweet verlies je zout, waardoor je lichaam zoekt naar iets zouts om je elektrolyten opnieuw te kunnen vervangen. Probeer dus altijd eerst eens een glas water te drinken om te zien of je zoute drang verdwijnt.”

“Daarnaast kan zout een verworven smaak zijn. Dat betekent dat hoe vaker je zout eet, hoe meer je ervan wilt eten”, legt McQueen uit. Als je dus de laatste tijd enorm hunkert naar pizza en chips, is het een goed idee om te kijken hoeveel zout je toevoegt aan je maaltijden. Maar dat is niet de enige reden volgens McQueen. “Vaak verlangen we naar zoute voeding zoals chips, pizza en pasta niet zozeer omdat ze zout zijn, maar wel omdat ze tjokvol koolhydraten zitten.” Met andere woorden, je zoutdrang zou eigenlijk een verborgen drang naar koolhydraten kunnen zijn.

Als je bovenstaande oorzaken kan uitsluiten, kan je zin in zoute lekkernijen misschien ook een teken zijn dat je gestrest of oververmoeid bent. “Als je gestrest bent of te weinig geslapen hebt, ben je meer geneigd om je te storten op voeding die je een snelle boost van energie kan geven of die je troost kan bieden. De oplossing voor je hunkering naar zout ligt dan dus niet in je dieet, maar in meer rust en slaap”, aldus de diëtiste.

Gelukkig wijst je trek in zout waarschijnlijk niet op een voedingstekort volgens McQueen. “Je zin in zout kan een teken zijn dat de zoutconcentraties in je lichaam wat lager liggen dan normaal, maar dat komt maar zelden voor. De meeste mensen consumeren eerder te veel zout dan te weinig.”