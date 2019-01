Altijd droge lippen? Misschien is dit wel de boosdoener Valérie Wauters

07 januari 2019

11u01

Bron: Refinery 29, NSMBL 0 Fit & Gezond Droge lippen zijn ongetwijfeld de alles behalve ideale mix van pijnlijk, frustrerend en niet ernstig genoeg om serieus genomen te worden als een ‘probleem’. Naast koud winterweer is er een andere belangrijke boosdoener die ervoor kan zorgen dat je lippen altijd droog of gebarsten zijn.

Wie de schuldige dan misschien wel is? Je tandpasta. Enkele Reddit-gebruikers deelden hun ervaringen met droge lippen, waarbij er al snel naar voren kwam dat wie de switch maakte naar een tandpasta voor gevoelige tanden, zijn droge en gebarsten lippen al snel zag verdwijnen.

De belangrijkste oorzaak hiervoor zou de aanwezigheid van SLS (sodium laureth sulfate) zijn. SLS zorgt ervoor dat je beautyproducten zoals shampoo, douchegel alsook tandpasta gaan schuimen. Volgens dermatoloog Joshua Zeichner kan dit zeker de oorzaak zijn. “Allergische reacties op tandpasta zijn helaas veelvoorkomend. Wie chronisch gebarsten lippen heeft, of een geïrriteerd of brandend gevoel in of rond de mond zou wel eens de oorzaak bij zijn tandpasta mogen zoeken.”

Wat betreft SLS zegt Zeichner: “het is best mogelijk dat SLS een allergische reactie veroorzaakt, maar de oorzaak kan ook liggen bij andere ingrediënten als pepermunt of kaneel.” Wie maar niet genoeg lippenbalsem gesmeerd krijgt om die droge lippen te verhelpen, kan er dus zeker baat bij hebben om eens een andere tandpasta te proberen.