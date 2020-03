Als slaap je wakker houdt: dit zijn de meest voorkomende slaapstoornissen (en wat je eraan kunt doen)

Ongeveer één op de tien Belgen worstelt elke nacht met de zandman. Vervelend, al wordt het pas echt eng als je narcolepsie hebt, of een slaapverlamming zoals ‘Temptation’-Pommeline. “Op een bepaald moment werd ik wakker en kon ik mij niet meer bewegen. Ik kreeg zelfs geen adem meer ...” Slaapexpert Johan Verbraecken legt uit wat de meest voorkomende slaapstoornissen zijn. En belangrijker: hoe je ze kan herkennen en behandelen. Meer interessante artikels over slapen lees je in ons dossier

Een goede nachtrust is megabelangrijk. Dat weten we allemaal. Maar wat houdt dat concreet in? Moeten we allemaal braaf acht uur per nacht halen? Niet per se, stelt professor Johan Verbraecken van de Slaapkliniek aan het UZ Antwerpen. “De leeftijd speelt sowieso een rol. Een kind heeft meer slaap nodig dan een volwassene. En dan nog: ook op oudere leeftijd heb je kortslapers, langslapers en gemiddelde slapers. Het is goed mogelijk dat één iemand toekomt met vier uur per nacht, terwijl de andere pas na zeven uur uitgeslapen is.”

“Het belangrijkste aspect is dat slaap zorgt voor voldoende herstel, zowel lichamelijk als geestelijk”, zo gaat de expert verder. “Wanneer mensen zich overdag goed in hun vel voelen, normaal kunnen functioneren en niet moeten vechten tegen Klaas Vaak, spreken we over een goede slaap.”

Wakker in bed, maar gevangen in je eigen lichaam

Helaas heeft iedereen wel eens een slechte nacht. Omdat we ‘s avonds een serie bingewatchen, te lang op café blijven zitten of tot in de late uurtjes werken om een deadline te halen: het is ons allemaal al eens overkomen. Maar bij sommigen is er meer aan de hand. Zo zijn er heel wat Belgen die worstelen met een slaapstoornis. Vraag maar aan ‘Temptation’-Pommeline: ze vertelt aan HLN dat ze lijdt aan slaapverlamming, een aandoening waarbij je klaarwakker in bed ligt, maar compleet verlamd bent. Je bent je bewust van alles wat rondom jou gebeurt, maar zit gevangen in je eigen lichaam.

“Ik was een jaar of vijftien toen het voor het eerst gebeurde. Dat was in mijn mama haar slaapkamer, waar ik af en toe in haar bed sliep. Op een bepaald moment leek het alsof ik wakker werd, en zag ik in de rechterhoek van de kamer plots een man staan. Geen herkenbaar figuur, maar een zwart silhouet. Die schim kwam steeds dichter, maar ik kon mij niet meer bewegen. En ik kreeg geen adem meer, plots voelde ik een enorme druk op mijn borstkas. Het leek wel alsof iemand enorm hard op mijn borstkas kwam duwen.”

Pommeline wist op dat moment (nog) niet wat haar overkwam. “Ik dacht eerst dat ik geesten zag”, lacht ze. “Want ik was bij bewustzijn en dacht dat ik gewoon wakker was. Gelukkig kan ik het intussen herkennen en valt het nu minder vaak voor. En als het nu voorvalt reageer ik veel rustiger.”

Soms kunnen mensen zich een kwartier lang niet bewegen, heel beangstigend

De blondine is bijlange na niet de enige die met een slaapverlamming door het leven te gaat. Andere bekende namen zijn Youtubester Jamilla Baidou, realityster Kendall Jenner en de zangeressen Zara Larsson en Florence Welch. “Bij deze ziekte ervaren patiënten een niet-synchrone ontwaking. Dat wil zeggen dat hun brein wakker wordt, waardoor ze kunnen rondkijken en zelfs kunnen spreken. Maar ze kunnen hun spieren niet opspannen. Met andere woorden: het is onmogelijk om zich te bewegen. Dat kan enkele minuten duren. Soms zelfs een kwartier”, legt Verbraecken uit.

“Die ervaring kan heel beangstigend zijn”, erkent hij. “Maar op zich is het niets om je zorgen over te maken. Het gaat niet gepaard met andere gevaren of neurologische problemen. Al is er één uitzondering: af en toe is het ook een symptoom van narcolepsie.”

Narcolepsie komt niet zo vaak voor, maar is toch een van de meest spectaculaire slaapziektes. Er wordt gezegd dat Kurt Cobain en Winston Churchill er last van hadden, hoewel geen enkele dokter dit bevestigt én het hoogst onwaarschijnlijk lijkt. De aandoening maakt het leven en het uitbouwen van een carrière immers erg moeilijk. Verbraecken: “Narcolepsie gaat gepaard met extreme slaperigheid en hallucinaties bij het indommelen. Het omvat ook kataplexie, oftewel het plotse verlies van spiercontrole. Uiteindelijk resulteert het altijd in invaliderende klachten.” Voor geïsoleerde slaapverlamming bestaat geen behandeling, bij narcolepsie krijgen patiënten opwekkende geneesmiddelen voorgeschreven.

Stress en obesitas

Naast die twee bestaan er nog een heleboel andere slaapstoornissen. 81, om precies te zijn. Een gigantisch aantal. “Onze levensstijl is veel veranderd. We worden met z’n allen veel zwaarder, wat ook onze nachtrust beïnvloedt. Andere factoren zijn koffie, alcohol en het leven dat jachtiger geworden is. We hebben het allemaal druk-druk-druk en ervaren veel stress. Veel workaholics slapen te weinig in de week, wat ze willen compenseren door lang te blijven liggen in het weekend. Maar die gewoonte brengt onregelmaat met zich mee, wat de biologische klok kan ontregelen en slaapproblemen in de hand kan werken.”

Dit zijn de meest voorkomende slaapstoornissen

Insomnia

WAT? “De meeste patiënten met slaapproblemen lijden aan klassieke insomnia, oftewel slapeloosheid. We spreken van een chronic insomnia disorder wanneer mensen drie maanden lang minstens drie slechte nachten per week hebben. Dat laat zich ook overdag voelen: dan zijn ze ook vermoeid en ervaren ze prikkelbaarheid en concentratieproblemen.”

REMEDIE? “Vaak zijn mensen al geholpen als ze hun levensstijl aanpassen. Wanneer ze veel koffie drinken bijvoorbeeld, of alcohol consumeren om in slaap te vallen of geregeld uitslapen”, stelt Verbraecken. “We promoten ook cognitieve gedragstherapie. Dan geeft een psycholoog lessen over slaap en krijgen patiënten opdrachten om thuis uit te voeren. Op die manier leert de patiënt om prikkels te vermijden, de onaflatende gedachtestroom te stoppen door ontspanningsoefeningen, dit kan ook door een dagboek bij te houden en minder tijd in bed door te brengen.”

Slaapapneu

WAT? “Ook slaapapneu is een veelvoorkomende aandoening. Deze komt in veel verschillende gradaties voor: bij sommigen wordt de ademhaling 5 keer per uur onderbroken. Bij anderen is dat 15 keer, maar soms stijgt die teller zelfs naar 80. Mogelijke klachten zijn gesnurk - al is dat vooral vervelend voor de partner - vermoeidheid, slaperigheid, nachtelijk transpireren, hoofdpijn bij het opstaan, druk op de borst en concentratieproblemen. Maar lang niet iedereen heeft last van al die problemen.”

REMEDIE? “De belangrijkste oplossing is de levensstijl aanpassen, afvallen en alcohol vermijden. Het kan ook helpen om niet op de rug te slapen. Soms wordt er zelfs positietraining toegepast, waarbij er een trilalarm in actie schiet als je op je rug rolt. Er bestaan ook behandelingen met mondgebitjes, beademingsmaskers en pacemakers tegen apneu, maar die laatste zijn heel duur.”

Beentrekkingen

WAT? “Sommige patiënten hebben ook rusteloze benen. Dat wil zeggen dat ze tintelingen of een vervelend, kriebelend gevoel hebben in de benen, waardoor ze die niet kunnen stilhouden. Een vervelend euvel dat het inslapen verhindert.”

REMEDIE? “Eerst moeten we nagaan wat de oorzaak is van de beentrekkingen. Is er een ijzertekort in het bloed? Hebben ze een andere ziekte die rusteloze benen uitlokt? Worden er medicamenten of antidepressiva geslikt, die eventueel het tintelende gevoel kunnen veroorzaken? Dan moet die onderliggende oorzaak aangepakt worden”, meent de professor. “Soms helpt het ook om koffiegebruik en stress te vermijden, want de beentrekkingen kunnen ook een gevolg zijn van te veel spanningen."

Verschoven slaap-waakritmes

WAT? “Deze categorie komt iets minder voor dan de andere drie. Hierbij kruipen mensen pas om 2 uur ‘s nachts in hun bed, en staan ze pas om 10 uur op. Dat lijkt op slapeloosheid, maar de kern van het probleem is dat de biologische klok verstoord is, waardoor het voor de patiënt moeilijk is om een normaal slaap-waakritme te volgen. Bij sommigen uit zich dat op een andere manier: hun ogen vallen om 8 uur ‘s avonds dicht, maar om 3 uur ‘s nachts zijn ze klaarwakker.”

REMEDIE? “Het ritme moet worden bijgestuurd. Dat kan op twee manieren: via lichttherapie en lichtbrillen, en melatoninepillen. Melatonine is het hormoon van de duisternis en helpt om de biologische klok te resetten.”

Lees ook:

Experts over het laatste taboe, apart slapen: “Wie niet samen slaapt, zal ook wel niet meer vrijen, is de gedachte” (+)

Ja, je kan zelfs je baby leren slapen, zeggen deze slaapexperts: “Maar gewoon laten wenen zal ik nooit aanraden” (+)

“Nog 43 minuutjes...”: ietsje langer slapen is al goed voor je gezondheid