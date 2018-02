Als je partner gewicht verliest, is de kans groot dat jij dat ook doet Charlotte Dierckx

13 februari 2018

17u01 2 Fit & Gezond Waar de liefde al niet goed voor is: als je wederhelft gewicht verliest door gezonder te leven is er een grote kans dat jij ook afvalt. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Connecticut dat recent in het gerenommeerde Obesity Journal verscheen.

130 samenwonende koppels werden willekeurig in twee groepen ingedeeld. In de ene groep volgde een wederhelft zes maanden lang het Weight Watchers-programma met persoonlijke begeleiding en online tools. In de andere groep kreeg een van de partners een informatiebrochure over gezond eten, voldoende beweging en strategieën om je gewicht onder controle te houden. De studie wees uit dat een derde van de partners die niet actief een levensstijlprogramma volgde – terwijl hun partner dat wel deed – 3% of meer van zijn initiële gewicht verloren had na zes maanden. Verklaring hiervoor is het zogenaamde ripple effect.

Liefde is… samen afvallen

Bij 32% van de koppels verloor de partner die niet ingeschreven was voor een levensstijlprogramma, maar wiens wederhelft dat wel was, 3% van zijn gewicht – of gemiddeld zo’n 2 kilogram – na een periode van zes maanden. Dat kan verklaard worden door het zogenaamde ripple effect: een gedragsverandering van een individu kan een onmiddellijke impact hebben op zijn omgeving. De ene geliefde gaat als het ware de gezonde levensstijl van de ander ‘kopiëren’ en bijvoorbeeld meer voedingsmiddelen met een lager vetgehalte eten, dan wanneer de andere partner het programma niet zou volgen. Dat effect is te vergelijken met de rimpelingen of ripples die zich verspreiden als je iets in het water gooit.

Verder staat ook het ritme waaraan de koppels gewicht verliezen in verbinding met elkaar. Dat betekent dat wanneer de ene partner op een gestaag tempo gewicht verliest, de andere partner dat ook zal doen. Maar het geldt ook in de omgekeerde richting: wanneer de ene moeite heeft met afvallen, zal het bij de ander ook niet van een leien dakje lopen.