Als je eet tot je vol zit, eet je dan eigenlijk te veel? “Zelfs de keuze voor gekookte of ongekookte wortelen kan verschil maken”

Fit & Gezond

Een op twee Belgen is te zwaar en bij 33 procent is sprake van echt overgewicht, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau iVOX. Een van de redenen: we blijven maar dooreten en -drinken, terwijl ons lichaam allang genoeg energie binnen heeft. Hoe let je dan op hoeveel je binnen krijgt? “Of je voldaan bent, wordt veel meer bepaald door de textuur en smaak van het voedsel dan door calorieën of vetten.”