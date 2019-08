Als de nood high is: wat is CBD-olie en (hoe) werkt het? Sophie Vereycken

22 augustus 2019

14u51 4 Fit & Gezond In Amerika doen ze het al langer: een paar druppels cannabis of CBD-olie voor het slapengaan, voor een belangrijke presentatie, of gewoon omdat het hip is. Ian Thomas is al grote fan, en zal volgende week de muzikale opening van een gloednieuwe Antwerpse legale cannabis pop-upshop verzorgen. Maar wat is dat precies, legale cannabis? En vooral: wat doet het?

Samen met Ganō (de pop-upwinkel, nvdr.) wil Ian Thomas de perceptie rond CBD verruimen. “Ik wil mensen overtuigen om natuur in te zetten in hun dagelijks patroon,” zo vertelde de zanger eerder deze week in een statement. Zelf gebruikt hij al langer CBD-olie om beter te ontspannen. En hij is niet de enige. CBD-olie, ook wel bekend als legale cannabis, wietolie of cannabidiol, is namelijk aan een serieuze opmars bezig. Het zou hetzelfde relaxerende effect hebben als ‘gewone’ wiet, zonder de high of het verslavende effect. Aan de overkant van de oceaan is het ondertussen de normaalste zaak van de wereld om met een flesje wietolie in je tas rond te lopen. Het is hip, het is vegan (want: plantaardig), en tal van celebrities doen het: Kim Kardashian, Jennifer Aniston en Gwyneth Paltrow hebben zich al openlijk geout als trouwe gebruiksters. Kim Kardashian hield zelfs een babyshower in het thema, omdat het goedje haar zo geholpen heeft om de spanningen voor de komst van haar vierde telg te verminderen. Jennifer Aniston zweert er dan weer bij om pijn, stress en paniekaanvallen tegen te gaan. En Gwyneth Paltrow is nu eenmaal Gwyneth Paltrow, berucht om haar (w)ietwat aparte gezondheidsgewoontes.

Legale cannabis

Legale cannabis, klinkt te mooi om waar te zijn? Niet helemaal, verklaart Jan Tytgat, professor aan de KU Leuven en toxicoloog. “De cannabisplant maakt verschillende stofjes aan, die allemaal op elkaar lijken maar een verschil in functie hebben. Enerzijds heb je THC, dat gaat een eiwit activeren dat in de hersenen aanwezig is en ons een gevoel van rust geeft, maar daarnaast ook milde hallucinaties. Dat is tevens de verslavende component. Anderzijds heb je CBD, een stofje dat scheikundig gezien lijkt op THC maar op een ander eiwit inwerkt. Dat eiwit vind je veel meer buiten de hersenen, waardoor het eerder een werking teweegbrengt in onze immuuncellen, spieren en de huid. Daardoor zegt men ook wel dat CBD niet verslavend is. Cannabis is pas verboden wanneer die meer dan 0,2% THC bevat. Blijft de hoeveelheid daaronder, dan geeft het geen verslaving en mag het legaal verkocht worden.”

Ei van Columbus?

Is het gewoon een zoveelste hype? Of zit er meer achter? Toxicoloog Jan Tytgat: “CBD is een actieve stof, en kan wel degelijk een groot effect hebben. Al moeten we daarbij opmerken dat er een soort van schaal is waarbij de bewijswaarde voor de ene ziekte sterker is dan voor de andere. Zo is iedereen het erover eens dat CBD spierspasmen bij MS-patiënten kan verminderen en dat het een heilzame werking heeft bij pijnen, maar voor epilepsie is er bijvoorbeeld al veel minder bewijs. Mensen mogen vooral niet denken dat CBD het nieuwe ei van Columbus is dat alles zal oplossen, maar in sommige gevallen kan het dus inderdaad helpen.” Al gaat het in dat geval vooral over medicinale cannabis, benadrukt de toxicoloog. “Volgens de nieuwste inzichten heb je naast een bepaald percentage CBD ook een zeker hoeveelheid THC nodig. En dat percentage ligt hoger dan de toegelaten grens van 0,2% die in de legale cannabisshops wordt gehanteerd. De CBD-olies die je in die shops kan vinden, zijn dus conform in die zin dat ze legaal zijn, maar als je ze gaat kopen met de verwachting om migraine of pijnen te verlichten, verwacht ik er weinig effect van.”

Meer controle

Voor migraine of echte pijnbestrijding, heb je dus een doktersvoorschrift nodig. Maar wat die vrij verkrijgbare CBD-olie dan wél zou moeten doen, dat is minder duidelijk. Ook de winkels zelf blijven daar opvallend vaag over. Een bewuste keuze, al betreuren ze die zelf evenzeer, verklaart Ina Averhals van CBD-shop Gano. “We mogen CBD-olie niet verkopen als geneesmiddel, dat is voorbehouden aan apothekers, maar evenmin als voedingssupplement, omdat de cannabisplant op de lijst van gevaarlijke planten staat. En dus mogen we eigenlijk niets zeggen over de effecten waar CBD-olie volgens ons zoal goed voor is. Jammer natuurlijk, want dat betekent dat de consument zélf op zoek moet op het internet, waar ze heel vaak op verkeerde informatie botsen, terwijl wij die kennis op zich wél voorhanden hebben.” Net daarom zijn ze er bij Gano enorm voorstander van om CBD-olie in de toekomst wel als voedingssupplement te mogen verkopen, want dat impliceert en strikte reglementering. Ina Averhals: “Wij maken onze producten in een labo, maar er zijn er veel die het anders doen. Het is juist die grote grijze zone die ervoor zorgt dat er nu nog te veel gefoefeld wordt, en dan wordt het al snel gevaarlijk. Wij pleiten dus zeker voor duidelijke regels en meer controle.”

CBD-olie: hoe moet het nu?

Om te vermijden dat u zelf het dark web moet afspeuren op zoek naar een dubieuze handleiding voor de befaamde druppeltjes, vroegen we het aan een expert. Je hebt het niet van ons (en al helemaal niet van die niet nader bepaalde expert), maar wie CBD-olie wil proberen, doet dat best door de olie onder de tong te druppelen, één a twee minuutjes te laten zitten en vervolgens in te slikken. Beginners kiezen best voor de laagste dosis. Het percentage slaat namelijk op het aantal milligram CBD in de olie: twee druppels van 5% zijn gelijk aan één druppel van 10%. Na een week kan je beslissen of je de dosis al dan niet wil verhogen. Let wel op: doe dat niet door plots tien druppels te gaan gebruiken. Het blijft olie, waardoor een overdreven hoeveelheid ook voor andere bijwerkingen kan zorgen (lees: zorg dat je genoeg toiletpapier in huis hebt). En vooral: koop de olie bij een shop die volledige transparantie biedt. Want de ene wiet is dus duidelijk de andere niet.