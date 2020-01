Als de collega's ziek zijn: zo blijf je zelf gezond mv sv

08 januari 2020

Gesnotter, rode neuzen, klamme handjes en genies: neen, een verkoudheid is geen pretje. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar in mijn omgeving bleef haast niemand gespaard. De wereld mag dan niet vergaan, leuk is wel anders. Dus, voor zij die nog geen slachtoffer werden, zo bescherm je jezelf tegen een vervelende verkoudheid.

Zakdoeken overal en lege bureau’s: verkoudheden en de griep horen nu eenmaal bij de winter. Niet zo gek dat veel mensen dezer dagen verkouden zijn, zei Wytske Fokkens, hoogleraar keel-, neus en oorheelkunde eerder al aan De Morgen: “De boosdoener is het rhinovirus. Dat virus verandert steeds een beetje, waardoor onze afweer er geen vat op heeft.” Vaak zit er niet veel meer op dan eens goed uitzieken en liters kippensoep drinken, maar een voorzichtig man is er in het geval van de griep en verkoudheden toch wel écht twee waard. Zo zorg je dat je zelf niet ziek wordt:

- Kleine wasjes, grote wasjes:

Een eeuwenoud advies: voel je je niet goed? Was dan vaak je handen. Een goede hygiëne is sowieso enorm belangrijk, zeker wanneer je ziek bent. Maak harde oppervlakken en voorwerpen geregeld schoon. Was je handen minstens 20 seconden lang met zeep en water, en vergeet zeker het plekje tussen je vingers en onder je nagels niet. Blijf ook zo veel mogelijk met je handen weg van je neus, mond en gezicht in het algemeen.

- Zorg voor jezelf:

Je lichaam is er van nature voor gemaakt om je te beschermen tegen ziektes. Eet gezond (veel fruit en groenten) en kruip op tijd en vooral voldoende onder de wol.

- Nies in je elleboogholte:

Als je toch bent aangestoken door een snotneus, wat kun je dan best doen om er weer van af te komen? “Je kunt een verkoudheid niet genezen of eerder laten ophouden. Het duurt maximaal één week. Als het langer duurt, is er iets anders aan de hand”, legt Fokkens uit. “Rust nemen is het beste wat je kunt doen”, zegt viroloog Ron Fouchier. Doe je dat niet, dan blijf je langer ziek en blijf je een besmettingsgevaar voor je omgeving. “Hygiëne betrachten en anderen niet aansteken is erg belangrijk. We hebben altijd geleerd: hand voor je mond als je hoest. Maar mensen vergeten hun handen te wassen voordat ze de hand van een kennis schudden of een kraan of deurklink aanraken. Een alternatief is om niet in je hand te hoesten of te niezen maar in je elleboogholte.”

Wat doe je beter niet?

- Deel geen eten, drank, bekertjes of andere voorwerpen met anderen.

- Ben je weer beter? Vergeet dan zeker niet om een nieuwe tandenborstel aan te schaffen. Zorg er ook voor dat je de tandenborstel van de zieke gescheiden houdt van de andere tandenborstels.

- Zorg ervoor dat kinderen hun speelgoed niet uitlenen aan anderen als ze ziek zijn. Toch gebeurd? Zorg er dan voor dat je de speeltjes goed ontsmet.