Alles wat je moeten weten over L-theanine, het voedingssupplement dat Taylor Swift slikt tegen stress en angst TVM

10 maart 2019

14u41 0 Fit & Gezond In een recent interview met de Amerikaanse ELLE vertelde zangeres Taylor Swift dat ze fan is van bepaalde voedingssupplementen. “Ik neem elke dag L-theanine, een natuurlijk supplement dat helpt tegen stress en angst”. Nieuw is dat supplement overigens niet en voor een tiental euro haal je het met een paar muisklikken zelf in huis. Maar wat is het juist?

L-theanine is een aminozuurderivaat dat in de bladeren van groene- en witte thee zit en verschillende neurotransmitters in de hersenen zoals dopamine, serotonine en GABA beïnvloedt. Het zorgt enerzijds voor een kalmerende werking, het vermindert stress en angst, maar zonder moe te maken. L-theanine zou net leiden tot een alerte gemoedstoestand. Daarnaast zou het ook beschermen tegen allerlei infecties en virussen. Door bijvoorbeeld matchathee te drinken krijg je een kleine dosis binnen, maar je kunt ook supplementen kopen waarin een hogere dosis L-theanine zit.

Omdat het zoveel positieve bijwerkingen zou hebben, wekt het al een tijdje interesse op van wetenschappers. In een recent artikel dat begin dit jaar gepubliceerd werd over de verschillende onderzoeken naar L-theanine, schreven wetenschappers het volgende: “Verschillende studies hebben aangetoond dat de consumptie van het aminozuur daadwerkelijk veel therapeutische voordelen heeft, zoals verbeteringen in de hersenen en het maag- en darmstelsel, het gaat overgevoeligheid tegen en heeft ook een positieve invloed op het immuunsysteem.” Al voegen ze daar wel aan toe dat dit nog niet bevestigd is buiten de labo-omgeving en dat er meer onderzoek bij mensen nodig is om deze claims hard te maken.

Hoewel de meeste studies naar L-theanine inderdaad met positieve resultaten komen, hebben vooral de onderzoeken naar het stress reducerende effect ervan gemixte conclusies. Voor een studie uit 2007 moesten 12 mensen een stressvolle taak uitvoeren, waarbij de helft L-theanine had geslikt en de andere helft niet. Het stressniveau bleek inderdaad verlaagd bij de groep die het supplement had ingenomen. En ook uit een studie uit 2016 bleek dat wie een uur voor het uitvoeren van een stressvolle taak L-theanine had genomen, rustiger was. Maar uit een onderzoek uit 2004 bleek dan weer dat het aminozuur vooral goed werkt als je al rustig bent en niet als je het neemt terwijl je stress hebt. De conclusie van een recente studie uit 2019 was dan weer dat L-theanine geen effect had op de symptomen van mensen met een angststoornis. Hoewel ze wel beter sliepen dan de deelnemers die een placebo hadden gekregen.

Het verschil zou erin kunnen zitten dat L-theanine helpt op stress te reduceren tijdens het uitvoeren van bepaalde stressvolle taken als je het op voorhand hebt genomen, maar dat het niet helpt in het algemeen als je veel last van stress hebt. Al is dat niet volledig duidelijk. Het antwoord zal zoals gewoonlijk waarschijnlijk ergens in het midden liggen.