Allergisch, ijzertekort of in de menopauze? Doe de zelftest

Sophie Vereycken

Waarom nog naar de dokter gaan als je in de veilige cocon van je eigen huiskamer kan blijven? Na de immer toenemende populariteit van dokter Google, is nu ook de zelftest in opmars. Van ijzertekorten tot hiv, van Lyme tot de menopauze: quasi alles kan je tegenwoordig gewoon vanuit je eigen vertrouwde zetel testen. Een goede evolutie?

"Een tsunami aan zelftesten is het nog niet, maar uit onze cijfers blijkt wel dat het een vrij nieuw fenomeen is dat aan populariteit wint," beaamt apotheker en voorzitter van de Algemene Pharmaceutische Bond Lieven Zwaenepoel. "Uiteraard heb je de zwangerschaps- en ovulatietesten, maar na de hiv-test die eind vorig jaar op de markt kwam, gevolgd door de iFOB-test, zien we nu meer en meer zelftesten in de apotheek opduiken."

Lage drempel

Een goede evolutie of net niet? Zo zwart-wit is het niet. "Het grootste probleem is dat zelftesten gericht zijn op leken," legt Zwaenepoel uit. "En dan kan het al snel gebeuren dat een test verkeerd geïnterpreteerd wordt. Zeker wanneer iemand die eigenlijk geen nood heeft aan zo'n test er tóch mee aan de slag gaat. Mensen hebben immers niet altijd voldoende kennis en nuchterheid - het gaat nu eenmaal over hun eigen gezondheid - om de juiste conclusies te trekken."

"Langs de andere kant vormen zulke testen een belangrijke aanwijzing of er iets aan de hand is. Ze helpen om mensen met een zeker risico sneller op te sporen en motiveren hen ook om bij een positief resultaat een arts te raadplegen voor een beslissende diagnose. In die zin zijn zelftesten een erg zinvol hulpmiddel in de gezondheidszorg. Ze zijn laagdrempelig, waardoor mensen die anders niet snel naar de dokter zouden stappen nu sneller de hulp krijgen die ze nodig hebben. Het blijft echter wel belangrijk dat zij goed geadviseerd worden, bijvoorbeeld door de apotheker. Zulke testen komen nu eenmaal met een handleiding en bepaalde voorwaarden. Zo is bijvoorbeeld de timing cruciaal bij een hiv- of zwangerschapstest voor een juist resultaat."

Iedereen dokter

Net als dokter Google past de zelftest helemaal in het plaatje van de zelfdiagnose. We plassen liever zelf op een stokje dan in een potje bij de dokter, en 'aanhoudende hoofdpijn' is tien keer sneller gegoogeld dan dat je het bij de huisarts moet gaan uitleggen. En op zich is dat niet eens zo slecht, vindt Zwaenepoel. "De houding van patiënten én zorgverstrekkers is de laatste tijd ontzettend geëvolueerd. Mensen leggen hun lot niet langer in de handen van de alwetende arts, ze willen zélf weten wat er aan de hand is. We nemen zelf verantwoordelijkheid op, en dat is een positieve ontwikkeling. Uiteindelijk is en blijft het de patiënt die beslist wat we doen met zijn of haar gezondheid."

"Wel moeten we beseffen dat het internet een mes is dat snijdt aan twee kanten: er zijn heel veel goede en betrouwbare bronnen voorhanden, maar je vindt ook heel veel dubieuze informatie. Om daar als leek het onderscheid in te maken, dat is niet eenvoudig. Net daarom is het belangrijk om ook tijdig bij een arts of je huisapotheker binnen te springen om de dingen die je gelezen of ondervonden hebt af te toetsen."