Alle mogelijke oorzaken van 'haarpijn' TVM

23 september 2018

11u18 1 Fit & Gezond Iemand die klaagt over ‘haarpijn’, heeft waarschijnlijk gewoon last van een kater. Al kun je wel degelijk écht pijn aan je haar hebben. En daar zijn verschillende mogelijke oorzaken voor.

Als je het gevoel hebt dat je hoofdhuid en haar pijn doen, wordt dat in medische termen ook wel 'trichodynia' genoemd. Het kan lijken alsof er aan je haren getrokken wordt. De pijn - meestal op je kruin - wordt vaak erger wanneer de huid aangeraakt wordt. Veel medisch onderzoek is er nog niet naar gebeurd. Dit zijn de meest voorkomende oorzaken:

1. Een strakke paardenstaart

Als je al je haren strak naar achteren trekt in een paardenstaart of dot, worden de zenuwen van de schedel en gezicht extra geprikkeld. Het kan geen kwaad, maar bij sommige mensen kan dit na lange tijd lijden tot irritaties, en dat kan wel degelijk pijn doen. Ook de spiertjes in de haarzakjes worden opgespannen, wat pijn kan doen na een tijdje.

2. Met nat haar gaan slapen

Met nat haar gaan slapen, geeft hetzelfde effect als een strakke paardenstaart of dot dragen. Omdat je haar dan zo lang één kant opgestaan heeft, kan het pijn doen als je het 's ochtends terug in je normale kapsel kamt.

3. Haaruitval

Alsof haaruitval nog niet erg genoeg is, klagen veel mensen die hun lokken beetje bij beetje verliezen, ook over haarpijn. Volgens onderzoekers spelen de ontstekingscellen die je in de huid aantreft na haaruitval, daar een rol in.

4. Slechte manier van wassen

Haarpijn kan ook het gevolg zijn van olie die zich ophoopt aan de basis van de haarwortel. Dat zorgt er op zijn beurt voor dat er een soort van gist op je hoofdhuid aangemaakt wordt. De reden voor die ophoping is een slechte manier van wassen. Maar ook een droge hoofdhuid kan vervelend aanvoelen en gaan schilferen. Die krijg je dan weer door net teveel te wassen met een agressieve shampoo. De oplossing? Je haar wassen. Twee keer zelfs. En goed naspoelen. Het kan ook helpen om tijdelijk over te schakelen op een milde shampoo zonder siliconen en teveel schuimende bestanddelen. Eerst voelt het misschien niet hetzelfde, maar na een korte detoxperiode wordt je haar en je hoofdhuid hier een pak gezonder van.

5. Griep

Tijdens griep klagen ook veel mensen over haarpijn, al zijn wetenschappers er nog niet uit waarom dat juist het geval is.