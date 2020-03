Alexa Chung lijdt net zoals 1 op de 10 vrouwen aan endometriose: “Het is een onzichtbare nachtmerrie”

Het Britse model en modeontwerpster Alexa Chung maakt er geen geheim van dat ze lijdt aan endometriose, een chronische aandoening die maar liefst 10% van de vrouwen in hun vruchtbare periode treft. En hoewel de bewustwording stilaan vergroot, is er nog altijd niet zoveel geweten over de aandoening. Naar aanleiding van de Endometriosis Awareness Month deze maand legden we ons oor te luisteren bij professor Thomas D’Hooghe.

“Waarom weten ze niet wat het is? Waarom weten ze niet hoe ze het moeten genezen? Zou het te maken kunnen hebben met een gendervoorkeur in de gezondheidszorg? Het helpt waarschijnlijk ook niet dat ‘endometriose’ het langste en saaiste woord is om te lezen. Bedankt aan @allontheboard voor het vergroten van het bewustzijn over deze slopende ziekte die 1 op de 10 vrouwen treft en waarbij het gemiddeld 7 jaar duurt vooraleer de diagnose gesteld wordt. Sorry als je het hebt, blij als je het niet hebt en dankbaar als je een ondersteunende partner, vriend of familielid bent van iemand die lijdt aan deze onzichtbare nachtmerrie. Ik heb geluk omdat ik me na de operatie veel beter voelde, maar ik weet dat dit niet voor iedereen het geval is en misschien niet voor altijd het geval is. Ik stuur liefde naar degenen die pijn hebben en en dankbaarheid naar de artsen die proberen te helpen ❤️”, staat er te lezen op de Instagrampagina van Alexa Chung.

Na Lena Dunham enkele jaren geleden, is ze daarmee een tweede grote celebrity die het bewustzijn rond de aandoening wil vergroten. En dat is nodig, want endometriose zit nog altijd in taboesfeer, ook al treft het 1 op de 10 vrouwen die in hun vruchtbare periode zitten. “Endometriose is geen sexy aandoening”, vertelt professor Thomas D’Hooghe van het UZ Leuven. “De meest voorkomende klachten zijn pijnlijke menstruaties, pijnlijke seks en onvruchtbaarheid, drie thema’s die nog steeds in de taboesfeer verkeren.”

D’Hooghe vindt het dan ook goed dat bekende gezichten aandacht geven aan de aandoening. “De aandoening heeft er baat bij een bekend gezicht als uithangbord te hebben, zoals de talrijke borstkankercampagnes, om endometriose voorgoed uit de taboesfeer te halen en een groter maatschappelijk bewustzijn te helpen creëren. Behoorlijk wat vrouwen met menstruele pijnklachten nemen immers als vanzelfsprekend aan dat pijn nu eenmaal bij de menstruatie hoort of worden vaak niet au sérieux genomen.”

De precieze oorzaak van endometriose is nog niet bekend professor Thomas D’Hooghe

Maar wat is endometriose nu precies? “Endometriose is een goedaardige, chronische aandoening die hoofdzakelijk vrouwen in de vruchtbare fase van hun leven treft. Het baarmoederslijmvlies of endometrium dat normaal enkel de binnenkant van de baarmoeder bekleedt, bevindt zich bij endometriosepatiënten ook in de buikholte, voornamelijk in het bekkengebied”, aldus de professor.

“De precieze oorzaak van endometriose is nog niet bekend”, gaat D’Hooghe verder, “maar de meest wetenschappelijk ondersteunde theorie verwijst naar het fenomeen van de retrograde menstruatie of het afstoten van baarmoederslijmvlies naar de buikholte. De baarmoeder is van binnen bekleed met baarmoederslijmvlies. Tijdens de menstruatie wordt dat slijmvlies via de vagina afgestoten en vloeit het merendeel als menstruatiebloed naar buiten. Een klein deel van dat menstruatiebloed komt echter via de eileiders in de buikholte terecht. Het bloed bevat levend en actief weefsel van het baarmoederslijmvlies, dat daardoor in staat is om te overleven in de buikholte en dat zich vasthecht aan het buikvlies, de eierstokken, de blaas of de darm. Het kan vervolgens op die plaatsen ingroeien en kleine haarden vormen, die onder invloed van de vrouwelijke geslachtshormonen groter kunnen worden. Wanneer dit stadium bereikt is, spreekt men van endometriose.”

Menstruatie cruciaal

Bij het ontstaan van endometriose speelt de menstruatie een cruciale rol en hoe meer menstruatiebloed via de normale weg het lichaam verlaat, hoe groter de kans dat een deel zich een weg naar de binnenholte van de buik kan banen. “Vrouwen die op zeer jonge leeftijd beginnen te menstrueren en daarbij last hebben van pijnlijke menstruaties, lopen een groter risico om endometriose te ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor vrouwen die met heel hevige menstruaties kampen of gedurende het jaar zeer frequent menstrueren. Want hoe meer je menstrueert, hoe hoger je kans op endometriose.”

Ook de huidige levensstijl van vrouwen kan bepalend zijn. “Vrouwen worden op relatief late leeftijd voor de eerste keer zwanger. Vaak blijft het ook bij slechts één of twee zwangerschappen, waardoor de hedendaagse vrouw aan steeds meer menstruaties blootgesteld wordt, met de bekende consequenties.”

Wat zijn de gevolgen?

Endometriose veroorzaakt lang niet in alle gevallen klachten. Sommige vrouwen ondervinden helemaal geen last, andere zijn dan weer niet meer in staat om te werken of hun normale leven te leiden aldus D’Hooghe. “Waarom de ene vrouw wel hevige pijn ervaart en de andere niet, is niet helemaal duidelijk. Wat wel vaststaat, is dat endometriose een van de belangrijkste oorzaken is van menstruatiepijn en verminderde vruchtbaarheid. Veel voorkomende pijnklachten doen zich voor tijdens de menstruatie, het vrijen, het plassen en de ontlasting, naargelang de locatie van de endometriosehaarden.”

Hoewel endometriose vaker voorkomt bij vrouwen die problemen ondervinden wanneer ze proberen zwanger te worden, betekent dat niet dat alle vrouwen met endometriose onvruchtbaar zijn. “Zwanger worden is een complex proces, waarbij veel factoren bepalen hoe gemakkelijk een zwangerschap al dan niet tot stand komt. Het is dan ook nog niet precies bekend waarom endometriose tot een verminderde vruchtbaarheid kan leiden. Wellicht spelen verklevingen die het contact tussen de eierstok en eileider belemmeren een rol, maar over andere oorzaken bestaat minder duidelijkheid. Bij vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen kampt gemiddeld 30% met endometriose”, vertelt D’Hooghe.

Hoe wordt endometriose behandeld?

Endometriosepatiënten lopen gemiddeld 6 tot 10 jaar met symptomen rond vooraleer de diagnose gesteld wordt en tot op heden bestaat er ook geen behandeling die ervoor zorgt dat de ziekte verdwijnt en niet meer terugkeert. De hedendaagse geneeskunde biedt daarentegen wel effectieve pijnbestrijdingsmiddelen en chirurgische ingrepen die de endometriosehaarden kunnen wegnemen. “Pijnklachten tijdens de menstruatie kunnen vaak efficiënt bestrijd worden met pijnstillers. Hormonale medicatie zoals de pil helpt dan weer om de oestrogeenproductie te onderdrukken en op die manier de menstruaties te onderbreken. Wie echter een kinderwens heeft, zal ongetwijfeld eerst een chirurgische behandeling nodig hebben. Bij dergelijke chirurgische ingrepen worden alle endometrioseletsels verwijderd, zodat alleen gezond weefsel overblijft en de voortplantingsfunctie hersteld kan worden. De kans op zwangerschap na chirurgie verhoogt duidelijk. Indien het niet de gewenste resultaten met zich meebrengt, kunnen bijkomende vruchtbaarheidsbehandelingen opgestart worden. De meest aangewezen behandeling is dan ook grotendeels afhankelijk van het wel of niet bestaan van een kinderwens, van de uitgebreidheid en de exacte locatie van de endometriosehaarden, en de specifieke klachten waarmee endometriosepatiënten kampen.”