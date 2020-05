Alex Callier is z’n wenkbrauwen kwijt door alopecia areata: dr. Ilan Karavani legt uit hoe dat precies zit

Fit & Gezond Een groot deel van de mannen ziet op een zeker moment zijn haarlijn wijken en ook heel wat vrouwen zien met lede ogen aan hoe hun lokken dunner worden. Maar bij sommige mensen is het een tikje erger: ze krijgen plots kale plekken. Alopecia areata luidt de diagnose. Ook muzikant Alex Callier (47) heeft deze haaraandoening. Dermatoloog Ilan Karavani legt uit wat deze ziekte veroorzaakt én of het te behandelen valt.

Het was de laatste maanden al meerdere mensen opgevallen: Alex Callier is z’n wenkbrauwen kwijt. Deze week vertelde hij in ‘Gert Late Night’ hoe dat komt. De muzikant lijdt aan alopecia areata. “Dat is haarverlies op bepaalde plaatsen. Ik heb eigenlijk nog geluk, want je hebt mensen die dat op hun hoofd hebben, in de vorm van kale plekken. Bij mij zijn het mijn wenkbrauwen.”

Auto-immuunziekte

Gelukkig komt deze aandoening niet zo vaak voor, vertelt dermatoloog Illan Karavani. “Ongeveer 1 op de 2.000 mensen krijgen hiermee te maken”, zo legt hij uit. “Wanneer mensen ouder worden, krimpen de haarzakjes en gaan die langzaam verschrompelen, waardoor de haren uiteindelijk verdwijnen. Dat is de natuurlijke gang van zaken. Bij alopecia is iets anders aan de hand. Het is een auto-immuunziekte die evengoed kan voorkomen bij mensen met een dikke haarbos. Het eigen lichaam valt de haarwortels op bepaalde plaatsen aan, met cirkelvormige kale plekken tot gevolg. Die plukjes kunnen van de ene op de andere dag verschijnen en zijn ongeveer even groot als een euromunt."

Vaak is de ziekte gelinkt aan emotionele trauma’s of zware stress, stelt de dermatoloog. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van een dierbare of problemen met zwanger worden. “Het komt vooral voor bij mensen jonger dan 50 jaar. Het goede nieuws is dat de beharing zich bij 80 procent van de patiënten spontaan herstelt. Bij de rest kan het echter leiden tot volledige kaalheid, oftewel alopecia totalis. Een minderheid krijgt te kampen met alopecia universalis, waarbij ook het lichaamshaar verdwijnt.”

Hoe aanpakken?

Voor veel mensen met alopecia areata is het een schrale troost dat de haren vanzelf terugkomen, want vaak duurt dat maanden of zelfs jaren. En je kapsel is nu eenmaal een belangrijk onderdeel van je zelfbeeld. Kale plekjes kunnen daarin een flinke deuk veroorzaken. Om het herstel te versnellen, bestaan er enkele behandelingen.

“Een eerste behandeling is op basis van cortisone. Deze kan in de vorm van een zalf of injectie worden toegepast. Het grote nadeel is dat het je huid en haarfollikels dunner kan maken, waardoor het haar ook dunner is als het teruggroeit. Hierbij is het oppassen geblazen. Als je nog een keertje haarverlies hebt, kan je terechtkomen in een vicieuze cirkel en meerdere zwakkere plekken op je hoofdhuid creëren”, waarschuwt Karavani.

“Een tweede optie is lokale immuuntherapie. Hierbij is het de bedoeling om je immuunsysteem op een dwaalspoor te zetten. De patiënt wordt bewust allergisch gemaakt voor een stof, dat door de arts op de huid wordt gesmeerd. In plaats van dat je lichaam je haarzakjes aanvalt, verplaatst het z’n aandacht naar een nieuw probleem. Last but not least kan je ook kiezen voor lichttherapie. Deze behandeling wordt de PUVA-therapie genoemd en gaat de aanval op de haarzakjes remmen.”

Juiste voeding en meditatie

Een geneesmiddel bestaat dus niet. Bovendien hebben de behandelingen ook vervelende bijwerkingen: de lokale immuuntherapie kan veel jeuk en irritatie veroorzaken, en langdurig gebruik van de lichttherapie kan zelfs de kans op huidkanker vergroten. Karavani raadt daarom aan om ook het heft in eigen handen te nemen. “Je kan je immuunsysteem wel degelijk boosten door de juiste dingen te eten. Probeer alcohol te mijden en gezond en gevarieerd te eten, door veel groene groenten en volle granen op je bord te leggen. ‘Vitamine C’-bommetjes - zoals kiwi’s, boerenkool, rode paprika of sinaasappel - zijn ook een goed idee.”

“Nog belangrijker is het om de oorzaak van het haarverlies aan te pakken”, stelt de dermatoloog. “Heb je veel last van stress? Dan adviseer ik om eens te mediteren. Zelfs al kan je je gedachten niet helemaal afzetten, toch helpt het om tot rust te komen.” In geval van serieus emotioneel trauma, kan het ook aangeraden zijn om psychologische hulp te zoeken.

Lees ook:

Alex Callier verklaart verlies van zijn wenkbrauwen: “Ik heb alopecia areata”