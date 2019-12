Alcoholverslaving kan al voorspeld worden van het eerste glas alcohol dat je drinkt NA

01 december 2019

17u12

Bron: mindbodygreen 0 Fit & Gezond De een kan probleemloos twee glaasjes drinken en daarna stoppen, terwijl de ander blijft drinken zonder na te denken over de gevolgen. Wat maakt van iemand een bingedrinker? Dat onderzochten enkele neurowetenschappers aan de Vanderbilt University en The Salk Institute.

Voor hun studie observeerden de onderzoekers de hersenactiviteit van muizen in hun laboratorium om de neurologische kant van een alcoholverslaving te achterhalen en wat van mensen dwangmatige bingedrinkers maakt, ofwel mensen die blijven drinken ondanks dat dat negatieve gevolgen kan hebben.

Daarvoor keken ze aanvankelijk naar de hersenactiviteit van de muizen terwijl ze de eerste keer werden blootgesteld aan alcohol. Ze ontdekten een specifiek circuit in hun hersenen dat ‘strafsignalen’ nabootste ofwel verminderde. Zo hadden de muizen bij wie de hersenactiviteit oplichtte tijdens de eerste keer dat ze dronken, wat strafsignalen simuleerde, minder kans hadden om dwangmatig drinkgedrag te ontwikkelen. Afgenomen elektrische hersenactiviteit, wat de strafsignalen verminderde, maakten de muizen dan weer meer vatbaar voor dwangmatig drinkgedrag. Op die manier konden de onderzoekers dwangmatig gedrag al vooraf voorspellen, afhankelijk van hoe hun hersenen de eerste keer op alcohol reageerden.

“Op basis van van de elektrische activiteit in de hersenen tijdens de allereerste keer dat de muizen alcohol dronken, konden we al vroeg zien welke muizen dwangmatig gedrag zouden stellen en welke niet”, aldus professor farmacologie of geneesmiddelleer en auteur van de studie Cody Siciliano.

Volgens de onderzoekers zou maar liefst 30% van de volwassenen dergelijk dwangmatig gedrag stellen. Met deze resultaten hopen ze nieuwe manieren te vinden om mensen met een alcoholverslaving te helpen.