Al slapend afvallen: deze formule berekent hoeveel calorieën je ‘s nachts verbrandt Nele Annemans

12 maart 2019

07u43

Bron: Popsugar 0 Fit & Gezond Als je beslist om een paar kilootjes af te vallen, zijn een dieet en lichaamsbeweging waarschijnlijk de eerste dingen die in je hoofd opkomen. En hoewel die uiteraard ook bijdragen aan het resultaat, blijkt er nog een andere factor veel invloed te hebben op je gewicht: de kwantiteit en de kwaliteit van je slaap. Niet alleen eet je gezonder als je voldoende slaapt, je verbrandt ook calorieën terwijl je in dromenland vertoeft, maar hoeveel precies hangt af van persoon tot persoon.

Volgens een onderzoek dat verschenen is in het tijdschrift European Journal of Clinical Nutrition kun je inschatten hoeveel calorieën je verbrandt tijdens je uurtjes in dromenland. Dat doe je door eerst je basale metabolisme (BMR) te berekenen ofwel het aantal calorieën dat je lichaam in rust nodig heeft om te functioneren, en dat te delen door 24, het aantal uren op een dag.

Je BMR berekenen kun je doen met de Harris-Benedict-formule die gebaseerd is op je gewicht, lengte, leeftijd en geslacht. Dit is de formule voor vrouwen.

BMR = 655,1 + (9,563 x gewicht in kg) + (1,850 x hoogte in cm) - (4,676 x leeftijd in jaren).

Voor een 25-jarige vrouw die 68 kg weegt, en 1,63 m groot is zou de berekening er zo uitzien:

BMR = 655,1 + (9,563 x 68) + (1,850 x 163) - (4,676 x 25) = 1.490.

Deel je dit getal door 24, dan kom je uit dat ze ongeveer 62 calorieën per uur verbrandt tijdens het slapen.

En hoe meer je sport, hoe meer spieren je opbouwt en hoe meer calorieën je in rust zult verbranden. 7 à 8 uur slaap helpt dan weer om je spieren beter te laten herstellen.

“Gebrek aan slaap maakt het voor je lichaam erg moeilijk om te herstellen van het sporten en om gewicht te verliezen”, aldus personal trainer en voedingsspecialist Holly Roser. “Tegelijkertijd kan te weinig slaap de hormonen ghreline, wat je een signaal geeft als je honger hebt, en leptine, dat je verzadigingsgevoel controleert, verstoren. Met andere woorden: te weinig slaap vertraagt je spieropbouw, terwijl het ook je hongergevoel verhoogt.” Wil je dus je metabolisme een duwtje in de rug geven en een aantal calorieën meer verbranden? Dan is een stevige nachtrust vanaf nu jouw partner in crime.