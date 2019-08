Al kwart miljoen Belgen gebruiken gezondheidsapp Yuka, maar niet iedereen is even enthousiast TVM

12 augustus 2019

15u47 10 Fit & Gezond Meer dan een kwart miljoen Belgen gebruikt ondertussen Yuka in de supermarkt om na te gaan of ze een gezond product kopen of niet. Met die app kun je de barcode van voedingswaren scannen, waarna er een score op 100 verschijnt. Toch zijn niet alle experts even enthousiast.

Yuka werd in januari 2017 gelanceerd in Frankrijk en was er meteen een groot succes. De app is sinds april ook aangepast aan de Belgische markt en bevat intussen zo’n 450.000 producten, waarvan 50.000 typisch Belgische huismerken. Naast voeding kan je er ook de ingrediënten van cosmetica mee analyseren. Kwestie van niet alleen te weten wat je eet, maar ook wat je smeert.

“De voedingswaarde bepaalt 60% van de score”, legt mede-oprichtster van de gratis app Julie Chapon uit. “Dat gaat dan over de hoeveelheid suikers, zout, vezels en proteïnen. 30% wordt bepaald door de aan- of afwezigheid van additieven, de laatste 10% zijn punten voor biologische producenten.” Bovendien worden - waar mogelijk - meteen ook gezondere alternatieven voorgesteld, waardoor je makkelijk slimmere keuzes kunt maken.

In ons land hebben al 250.000 mensen de app geïnstalleerd op hun smartphone, in Frankrijk maar liefst 9 miljoen. Yuka is ook al actief in Zwitserland, Luxemburg, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Eind dit jaar volgen de VS en Canada.

Kritiek

Al is niet iedereen even enthousiast. Bij Test-Aankoop laten ze ons weten dat de app voor chaos kan zorgen. “Weer een app, weer een systeem bij. Dat kan volgens ons alleen maar verwarring veroorzaken bij de consument. Zeker nu er volop wordt gepleit voor de uitrol van een Nutri-Score (de wetenschappelijk onderbouwde score waarmee de voedingswaarde van een product op de verpakking getoond wordt met letters van A tot E en een kleurencode van groen tot rood, nvdr.) op Europees niveau. Wij vinden zelfs dat die Score verplicht zou moeten worden op de hele Europese markt. Gelukkig merken we dat supermarkten het steeds vaker beginnen toepassen op hun huismerken en dat sommige (inter)nationale merken ook meedoen.”

“Verder stellen we ons ook vragen bij de wijze waarop Yuka punten geeft. Zo krijgen bioproducten een betere score, maar wil lang niet iedereen biologisch eten. En bio heeft trouwens al een apart label. Ook wat de additieven betreft, vragen we ons af op welke wetenschappelijke studies Yuka zich steunt om een additief als slecht te catalogeren.”

Dat de app voor verwarring kan zorgen, ondervond ook Laura Van den Broeck - auteur van het kookboek ‘Be fit, Be awesome’ - al toen ze het voor ons uittestte. “Yuka duidt bepaalde producten soms als ongezond aan, terwijl ze wel een goede Nutri-Score krijgen bij grootwarenhuizen … Dat veroorzaakt onnodige chaos en verwarring”, aldus Van den Broeck. “Zo heb ik ontbijtgranen van Kellogg’s gescand en geeft de app een heel goede score. Terwijl cornflakes eigenlijk vol suikers zitten en een negatieve Nutri-score krijgen.”

Diëtisten waarschuwen eveneens om de app niet blindelings te volgen omdat Yuka bijvoorbeeld producten een slechtere score geeft op de aanwezigheid van suikers en zout, maar geen rekening houdt met vitamines en mineralen. Een biolabel wil overigens ook niet zeggen dat iets daarom gezonder is, dat schreven we hier al.

Ook onze journaliste Inge Stiers probeerde Yuka uit, en stelde dat je best op je hoede blijft voor misleidende scores: “Sommige resultaten doen de wenkbrauwen fronsen: de witte afbakbroodjes van Delhaize krijgen een excellente score van 84/100, terwijl geen enkele voedingsdeskundige zulke broodjes zal aanraden omdat ze te weinig vezels en te veel zout bevatten. Volgens Yuka maak je ook beter pudding met het puddingpoeder van Imperial (66/100) dan dat je een sneetje gerookte Atlantische zalm van Boni (37/100) eet. Het lijkt mij een rare conclusie, want bevat gerookte zalm niet veel eiwitten en gezonde vetten? Hét struikelblok voor Yuka is dat de zalm te gezouten is. Maar het puddingpoeder bevat dan weer kwalijke additieven. Alleen wegen die beduidend minder door.”