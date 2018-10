Afvallen terwijl je slaapt?! Dit trucje helpt je erbij Valérie Wauters

11 oktober 2018

07u44

Bron: Goed Gevoel 2 Fit & Gezond Afvallen terwijl je heerlijk ligt te ronken? Klinkt bijna te mooi om waar te zijn, niet? Toch is het mogelijk met dit kleine trucje. Verwacht er evenwel niet van dat je plots tien kilo lichter opstaat, maar alle kleine beetjes helpen, toch?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat slapen in een kamer waarin de temperatuur tussen de 15,5°C en 19,4°C ligt je metabolisme een boost geeft. Die metabolismeboost zorgt ervoor dat mensen die slapen in een koudere kamer maar liefst 7% meer calorieën verbranden dan wie dat doet in een warme slaapkamer. Bovendien zou slapen in een koudere omgeving ook meer bescherming bieden tegen het ontwikkelen van bepaalde ziektes, waaronder bijvoorbeeld type 2 diabetes.

7% meer calorieën verbranden tijdens de nacht wil zeggen dat je per drie nachten 100 kcal extra verbrandt. Dat lijkt niet veel, maar op jaarbasis komt dat al snel neer op 12.000 extra verbrande calorieën, waar je helemaal geen moeite voor moest doen. En je bespaart er nog eens verwarmingskosten mee uit ook!

Hoe het juist komt dat ons metabolisme versnelt door in de koude te slapen? Dat heeft alles te maken met het feit dat ons lichaam plots harder moet werken om een comfortabele lichaamstemperatuur van 37°C aan te houden.

Nog wat extra stimulans nodig om de verwarming een graadje lager te draaien? Ook onze melatonineproductie vaart er wel bij. Wie in koudere temperaturen slaapt produceert meer van het hormoon dat ervoor zorgt dat we minder snel zichtbaar verouderen. Win-win!

