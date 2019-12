Afvallen na je 50ste verlaagt het risico op borstkanker

Nele Annemans

21 december 2019

15u24

Bron: mindbodygreen, kanker.be 1 Fit & Gezond Een gezond gewicht biedt tig gezondheidsvoordelen, en onderzoekers doen daar nu nog eentje bovenop. Zo zouden vrouwen die kampen met overgewicht, maar afvallen na hun 50ste, minder risico lopen op borstkanker.

Van een te hoge body mass index (BMI) bij vrouwen na de menopauze is geweten dat het het risico op borstkanker verhoogt. Toch konden artsen nog niet achterhalen of gewichtsverlies ook daadwerkelijk de kans verkleint op de kanker die een op de negen vrouwen voor hun 75ste treft.

Om dat te bestuderen, werden meer dan 180.000 vrouwen ouder dan 50 jaar onderzocht over een periode van 10 jaar. De resultaten toonden aan dat zelfs een aantal kilootjes minder op de weegschaal het risico op borstkanker bij de deelneemsters verminderde. En hoe meer gewicht ze verloren, hoe lager het risico.

Zo hadden de vrouwen die 4,5 kilogram verloren, 13% minder kans om borstkanker te ontwikkelen. Vrouwen die 9 kilogram verloren, hadden hun risico met 26% verlaagd. “Deze bevindingen kunnen een sterke motivator voor vrouwen met overgewicht zijn om wat kilo’s te verliezen. Want zelfs na je 50ste is het nog niet te laat om je risico op borstkanker te verkleinen”, aldus hoofdauteur van de studie Lauren Teras. In België kampt 43,8% van de 51- tot 64-jarigen met overgewicht (een BMI hoger dan 25).

De onderzoekers konden niet achterhalen waarom gewichtsverlies er precies voor zorgde dat hun risico verlaagde, maar van overgewicht is wel geweten dat het kanker kan veroorzaken doordat het de werking van hormonen en groeifactoren zoals oestrogenen en insuline verstoort en een vorm van chronische ontsteking veroorzaakt.

Ook van een te grote buikomtrek (voor vrouwen hoger dan 80 cm, voor mannen hoger dan 94 cm) is aangetoond dat het de kans op borstkanker verhoogt, zelfs bij een gezond gewicht. Het is dan ook letterlijk van levensbelang om een gezond gewicht te behouden alsook je buikomtrek in de gaten te houden.