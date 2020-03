Afvallen met intermittent fasting? Drie lezers delen hun succesverhaal: “Ik verloor maar liefst 51 kg in 8 maanden”

Fit & Gezond Tal van Hollywoodsterren, influencers en andere bekenden zweren erbij én het was de meest gegoogelde dieetzoekterm in 2019: intermittent fasting oftewel periodiek vasten is een hype van jewelste. Maar werkt het ook écht? Volgens jullie alvast wel. Drie lezers getuigen.

Recap: bij het vastendieet eet je gedurende bepaalde periodes niet of minder. Er bestaan heel wat verschillende variaties, al zijn er twee vormen die het vaakst voorkomen. De eerste manier, intermittent fasting, speelt op dagniveau. In het 16:8-protocol eet je 16 aaneengesloten uren niet, terwijl je in de overige 8 uur normaal eet, en eet wat je wil. Sommigen gaan nog een stapje verder en eten 18 uren niet, en 6 uur wel. Bij de tweede manier, alternating of alternated fasting, vast je twee dagen per week, ook wel bekend als het 5:2-dieet. Aanvankelijk mocht daarbij 2 dagen niet meer dan 500 calorieën voor vrouwen en 600 voor mannen geconsumeerd worden. De andere dagen at je wat je wilde. Nu zijn de vastendagen verhoogd naar 800 kilocalorieën en op de 5 andere dagen eet je volgens het mediterrane voedingspatroon.

Maar werken die vastendiëten ook echt? Diëtiste Sanne Mouha: “Een nieuwe Amerikaanse studie uit oktober 2019 bestudeerde negen onderzoeken naar intermittent fasting en vergeleek ze met een klassiek vermageringsdieet. De conclusie? Periodiek vasten werkt. Zo is het gewichtsverlies vergelijkbaar met de klassieke aanpak. Daarnaast is het effect hetzelfde als bij elk ander dieet: je eet minder calorieën dan dat je er gebruikt, daarom val je af. Voor wie overgewicht heeft, is het dus een goede manier om af te vallen, want met een gezond gewicht loop je minder risico op gezondheidsproblemen.”

En dat het werkt, blijkt ook uit de positieve reacties van onze lezers. Drie van hen delen hun succesverhaal.

Daisy (35): “Ik heb veel minder trek in zoetigheden.”

“Mager ben ik nooit geweest. Altijd heb ik moeten opletten met wat ik at en de laatste jaren probeerde ik ook tal van diëten uit. Bovendien zie ik als apothekerassistente veel afslankmiddeltjes de revue passeren, helaas zonder het gewenste resultaat, althans zonder het gewenste blijvende resultaat. Want hoewel ik vaak wel wat gewicht verloor, kwamen de kilo’s er telkens opnieuw bij. De grote schuldige? Ik kon de diëten nooit volhouden.”

“Tot ik vorige zomer met intermittent fasting begon. Daarmee verloor ik inmiddels 15 kilogram. Al zal ik niet rond de pot draaien: de start was behoorlijk pittig. De gewoonte om ‘s morgens te ontbijten, zit er bij ons gezin behoorlijk ingebakken. De eerste dagen kreeg ik dan ook al rond 10 uur een eerste ‘hongerke’. Ik liet mezelf toe om dan een gezonde snack te eten. De dagen daarna probeerde ik dat moment telkens wat uit te stellen. Van 10 uur, naar 10.30 uur, naar 11 uur tot ik kon wachten tot 12 uur. Om 18 uur ‘s avonds eet ik dan mijn laatste maaltijd. En dat bevalt me geweldig.”

“Naast het vasten probeer ik ook om weinig koolhydraten en veel groenten te eten. Die combinatie zorgt ervoor dat ik veel minder pieken en dalen heb in mijn bloedsuikerspiegel waardoor ik minder trek heb in zoetigheden en tout court minder honger heb. Kortom, ik kan veel makkelijker verleidingen weerstaan én de kilo’s vliegen er letterlijk af.”

“Natuurlijk heb ik af en toe ook eens een cheatdag. I’m only human, maar ook dat is oké. Als ik bijvoorbeeld zin heb in een boterhammetje met choco geniet ik daar gewoon dubbel zoveel van. Soms ontbijt ik het weekend ook samen met mijn gezin. De rest van de tijd probeer ik me dan gewoon opnieuw aan mijn schema te houden. Ik voel vooral dat het belangrijk is om een goede balans te vinden, maar die is voor iedereen uiteraard anders. Voor mij is het alvast een groot succes. Ik kan het dan ook aan iedereen aanraden!”

Frankie (36): “Ik verloor maar liefst 51 kg in 8 maanden.”

“Mijn hele leven worstel ik al met mijn gewicht. Als kind was ik al iets te zwaar, in mijn tienerjaren woog ik al een kleine 10 kilogram te veel, maar in mijn twintigerjaren liep dat algauw op tot 20 à 25 kilogram. Ik probeerde verschillende diëten, maar telkens herviel ik weer in mijn oude gewoontes waarna de verloren kilo’s er opnieuw bijkwamen. Met vorig jaar het absolute dieptepunt wanneer ik het getal 129 op de weegschaal zag prijken. Met een lengte van 1m70, betekent dat morbide obees. Toen wist ik dat ik dringends iets moest ondernemen. Ik was bang dat ik binnen de kortste keren een hartaanval of andere zware medische problemen zou krijgen.”

“Twee jaar geleden leerde ik intermittent fasting al kennen via dokter Peter Attia en zijn bekende app Zero. Ik was meteen geïntrigeerd, maar dacht dat ik het dieet nooit zou volhouden. Door de bijkomende voordelen zoals een betere focus, celgeneratie, gecontroleerde calorie-inname, nachtrust etc. waagde ik me er toch aan begin juni 2019.”

“Ik startte met het 16:8-patroon en na een dag of vijf lukte dat al zo goed dat ik meteen overschakelde naar 18:6. Dat verliep ook zo vlot dat ik na enkele weken naar 20:4 ging. Nu eet ik dus rond 13 uur een kleine maaltijd, meestal een salade van ongeveer 500 calorieën en rond 17 uur mijn hoofdmaaltijd van circa 1.000 calorieën. Ik hou me elke dag aan die 1.500 calorieën, wat voor mijn metabolisme en activiteitsniveau het ideale aantal is om af te vallen. Daarnaast probeer ik één à twee keer per week te lopen.”

“Het resultaat een dikke acht maand later? Maar liefst 51 kilogram minder op de weegschaal, een vetpercentage dat gezakt is van 38 naar 21%, en een BMI dat daalde van 46 naar 27. Daarbovenop voel ik me beter dan ooit tevoren.”

“Intermittent fasting is momenteel razend populair, en je hoort er velen lovend over spreken, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het mijn leven ook wel degelijk veranderd heeft. Ik voel me veel minder moe, mijn lichaam kan meer aan, kwaaltjes zijn verdwenen, mijn conditie is er een pak op vooruit gegaan en mijn lichaam ziet er pakken beter uit.”

“Al wil ik ook graag een kanttekening maken, het vastendieet is immers geen wondermiddel. Aan het einde van de dag komt het nog altijd neer op hoeveel calorieën je opneemt versus de calorieën die je verbrandt. Wat dit dieet speciaal maakt, is dat je je hongergevoel beter onder controle kan houden, je energieniveau constanter is en dat er minder pieken zijn in je bloedsuikerspiegel waardoor je minder snel naar suikerrijke snacks grijpt. Bovendien maakt het je mentaal sterker. Zo leert het dieet je ook discipline aan, iets waar veel mensen met obesitas mee worstelen. Voor mij is het dus zonder twijfel een succesverhaal.”

Dennis (24): “Ik ben al 20 kg lichter, maar hou nog elke vrijdag frietjesavond.”

“Ik leerde het vastendieet kennen via YouTube-sterren als Thomas DeLauer. Ik worstel immers al jarenlang met mijn gewicht en na het falen van talloze andere diëten was ik enorm benieuwd geworden naar dit populaire dieet.”

“En om meteen met de deur in huis te vallen: die populariteit is niet onterecht. Het vastendieet is namelijk het eerste én enige dieet dat werkt voor mij én dat ik kan volhouden. De reden? Het is gewoon erg makkelijk te integreren in mijn dagelijkse leven. Hoewel het aan het begin wel wat doorzettingsvermogen vergt, went het dieet razendsnel. Zo volg ik een 16:8 tot 18:6-patroon en soms vast ik zelfs 24 uur. En dat verloopt uitstekend. In september startte ik ermee en ondertussen ben ik al 20 kilogram lichter.”

“Wat het voor mij zo aangenaam maakt, is dat er geen restricties aan verbonden zijn, of liever geen verboden voedingsmiddelen. Zo hou ik elke vrijdag nog frietjesavond. (lacht) Al zorgde het dieet er ook voor dat ik me steeds meer ben beginnen te verdiepen in gezonde voeding. Ik ben me gewoon veel bewuster geworden van mijn levensstijl, waardoor ik ook meer en meer sport. Ik hoop dan ook dat mijn verhaal anderen die de moed verloren zijn, kan stimuleren om dit dieet eens te proberen zodat ze eindelijk met succes kunnen afvallen. Voor mij was het alvast een echte eyeopener en mijn redmiddel in de strijd tegen de overtollige kilo’s.”

Benieuwd geworden naar het vastendieet maar geen idee hoe je eraan begint? Diëtiste Sanne Mouha deelt alvast enkele beginnerstips:

- “Plan je dag-en eetmomenten goed in zodat je erop toeziet dat je alle nodige voedingsstoffen binnenkrijgt.”

- “Eet daarbij twee stukken fruit en twee keer groenten om voldoende vitamines op te nemen en 100 gram vleesvervanger, vis, vlees of ei en twee melk-of sojaproducten voor voldoende eiwitten.”

- “Zorg ervoor dat je genoeg vezels eet. Kies altijd voor volkoren producten en vermijd om low carb te gaan op je eetmomenten.”

- “Probeer geen verleidingen zoals chocolade, koeken en fastfood in huis te halen, dan kan je ze ook niet opeten en is de kans op een succesvolle afloop groter.”

