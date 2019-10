Exclusief voor abonnees Afvallen door koud te douchen? Volgens deze bruin vet-onderzoekers helpt het echt Elleke Bal

21 oktober 2019

13u52 0 Fit & Gezond Bruin vet is goed, het kan het ‘slecht’ wit vet doen slinken. Hoe zet je je bruine vet aan het werk? Een koude douche kan helpen, koffiedrinken ook. Maar wetenschappers zoeken nog naar de bruinvetsleutel.

Eerst zit je nog behaaglijk in de buik van je moeder. Het is er lekker warm, je hoeft je temperatuur niet zelf te regelen. Maar plotseling ­beland je in die koude buitenwereld, waar je lijfje hard aan het werk moet om warm te blijven. Je begint meteen af te koelen. Gelukkig heeft de natuur je een kacheltje meegegeven dat je ­direct na de geboorte op kan stoken.

Het zit ingebouwd rond je nieren, in je nek, tussen je schouderbladen en rond de grote bloedvaten in je borst. Pasgeboren bestaat maar liefst 5 procent van je lichaamsgewicht uit bruin vetweefsel. Het zorgt ervoor dat je niet onderkoeld raakt terwijl je langzaam went aan de koude buitenwereld.

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen