Afstand houden en gewichten ontsmetten: zo kan je toch veilig naar de fitness

Sporten met vele anderen in eenzelfde ruimte, de verplaatsing van toestel naar toestel en veel zweten: ook fitnesscentra moeten zich wapenen tegen het coronavirus. Is het nog slim om naar de sportschool te trekken of doe je je work-outs voorlopig beter thuis?

De verspreiding van het coronavirus zou wel eens de meest fanatieke sporters aan het twijfelen kunnen brengen. Want is het nog wel gezond om in drukbezette ruimtes te trainen? “Telkens je op een publieke plaats komt, bestaat het risico op een infectie”, zegt Anne-Sophie Hervent, klinisch bioloog en ziekenhuishygiënist in het AZ Damiaan Oostende. “Bovendien zijn er in een sportschool vaak veel mensen bijeen in een kleine ruimte. Daarom moeten fitnesscentra de schoonmaakbeurten opdrijven. Al is de kans op besmetting via een toestel veel kleiner dan wanneer iemand binnen een straal van 1,5 meter rondom jou hoest.”

Heel wat sportcentra nemen dan ook maatregelen om hun personeel en klanten zo goed mogelijk te beschermen. “Er hangt een blad met richtlijnen uit voor onze klanten”, zegt Cynthia Van Rossum, zaakvoerster van sportclub She Fit’s in Gent. “En er is extra ontsmettingsmiddel en handzeep om zowel de toestellen goed te reinigen als de sporters na hun work-outs de kans te geven hun handen goed te wassen. Om ze af te drogen, gebruik je best papieren doekjes en gooi je die vervolgens in een afgesloten vuilnisbak.”

Ramen en deuren openzetten

“Voor zover we weten, kan zweet het virus niet overdragen”, verduidelijkt klinisch bioloog Hervent. “Het virus verspreidt zich wél via druppeltjes die mensen de lucht in blazen bij het hoesten en niezen of via (in)direct contact met besmette personen.” Hoelang het virus precies overleeft, is vooralsnog onduidelijk. Maar studies naar andere coronavirussen tonen aan dat het tot vijf dagen lang op metaal, glas en plastic kan achterblijven. Het is dus belangrijk om de toestellen goed te reinigen. “Wij ontsmetten de gewichten en apparaten veel vaker dan voordien. Maar natuurlijk verwachten alle fitnesscentra dat klanten dit ook zelf doen”, meent de zaakvoerster. “Verder is het belangrijk om zalen waarin gesport wordt goed te verluchten. Een goed ventilatiesysteem of de ramen en deuren openzetten, is geen overbodige luxe”, voegt Van Rossum eraan toe.

Eigen matje, drinkbeker en gewichten

Kunnen sporters zelf iets ondernemen om gezond te blijven zonder dat hun work-out in het water valt? “Altijd goed je handen wassen en alles ontsmetten waarmee je hebt gewerkt is het voornaamste. Zieke klanten blijven best thuis, al gaat het maar om een lichte verkoudheid.” Verder is het opletten als je traint met een personal coach. “Bij het geven van aanwijzingen komt er vaak fysiek contact aan te pas. Raak elkaar dus wat minder aan.” Hervent beaamt dat: “Vermijd zoveel mogelijk ‘partner-based’ work-outs en kies ervoor om alleen te sporten. En breng zoveel mogelijk je eigen materialen mee, zoals een eigen matje, drinkbeker en gewichten.” Zolang je deze maatregelen correct volgt, kan je dus gewoon naar de sportschool. “Al is de meest veilige oplossing natuurlijk om thuis te sporten of in open lucht te gaan joggen in je eentje. Of misschien moeten de groepslessen worden vervangen door livestream work-outs die mensen thuis kunnen beoefenen?”, besluit dokter Hervent.