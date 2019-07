Adele ziet er slanker uit dan ooit tevoren en dat dankzij deze work-out Nele Annemans

08 juli 2019

10u47

Bron: The Sun 4 Fit & Gezond Na haar scheiding met Simon Konecki hadden veel fans gehoopt op een album vol breakupsongs. Maar in plaats daarvan focust Adele zich meer dan ooit op haar zoontje, zichzelf én haar gezondheid.

Adele straalt weer én is wat kilootjes kwijt. Dat werd duidelijk toen ze een aantal foto’s en filmpjes deelde op haar sociale media met de Spice Girls.

Hoe ze dat voor elkaar speelde? Veel tijd voor zichzelf nemen én reformer pilates beoefenen. Dat is een klassieke pilateswork-out die uitgevoerd wordt op de reformer, een soort van fitnesstoestel dat speciaal ontwikkeld is voor pilatesoefeningen. De bedoeling is om je hele lichaam te vormen en te trainen en je core (samenspel van buik- en rugspieren) te versterken. Waar een klassieke pilatesles meer een yogatoets heeft, heeft reformer pilates meer weg van een volledige fitnesswork-out. Sterren als Jennifer Aniston, Kate Winslet en Madonna zijn er ook al jaren aan verknocht.

Volgens vriendin en actrice Ayda Field heeft Adele het momenteel ook erg naar haar zin. “Ze focust zich vooral op haar zoontje en zichzelf en houdt van haar nieuwe trainingsschema. Het is een bonus dat ze er wat kilootjes mee verloren heeft en ze voelt zich beter dan ooit. Ze heeft haar leven echt nieuw leven ingeblazen”, vertelt ze aan de krant The Sun. Adele zal daarentegen zichzelf nooit een traktatie ontzeggen om in een maatje kleiner te passen. En gelijk heeft ze!