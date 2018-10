Actrice Liz Hurley smeert 10 keer per dag moisturizer, maar is dat echt nodig? Liesbeth De Corte

03 oktober 2018

13u52 1 Fit & Gezond Schrok jij je ook een hoedje toen jij ontdekte hoe oud Liz Hurley is? 53 jaar, maar door haar lijntje en stralende huid ziet de Britse actrice er heel wat jonger uit. Haar geheim: tot 10 keer per dag toe moisturizer smeren. Wij vroegen aan dermatoloog Thomas Maselis of je dit advies moet opvolgen.

De kans bestaat natuurlijk dat de naam Elizabeth 'Liz' Hurley bij jou geen belletje doet rinkelen. Ze raakte in de jaren '90 bekend als de vriendin van Hugh Grant, is al jarenlang ambassadrice voor Estée Lauder en speelde rolletjes in onder meer 'Austin Powers: International Man of Mystery', 'Gossip Girl' en 'The Royals'.

Maar de 53-jarige Britse schone valt misschien nog wel het meest op om haar frisse, strakke, jeugdige huid. Eerder dit jaar vertelde ze nog aan het magazine Grazia dat ze te "bang" is van plastische chirurgie en fillers. "Ik heb alleen wat botox in mijn voorhoofd laten spuiten", zei het model destijds.

Wat dan wel haar geheim is? "Ik gebruik een moisturizer, en ik gebruik die héél veel", vertelt ze nu aan het tijdschrift Woman & Home. "Ik smeer mijn gezicht zo'n zes keer per dag in, mijn hals doe ik tien keer. Zachtjes tegen je gezicht deppen is genoeg voor een instant glow."

Voor jij je beautyregime volledig omgooit, wacht je toch beter even. Dermatoloog Thomas Maselis bevestigt dat je er goed aandoet om je gezicht elke dag te hydrateren, maar twee keer smeren is al meer dan voldoende. "De nieuwste moisturizers bevatten een stofje dat zich vastzet in je opperhuid en het vocht gaat vasthouden. Dan heeft het geen zin om die crème zes tot tien keer aan te brengen", reageert hij. "Ik denk trouwens dat Hurley vooral goede genen heeft. Moest ik 10 keer per dag een laagje smeren, ik denk niet dat ik hetzelfde resultaat zou krijgen", lacht hij.

Trop kan echt té veel zijn

Bovendien speelt je huidtype ook een rol. "Mensen met een droge huid mogen al wat meer smeren, maar mensen met een vette huid moeten oppassen dat ze er niet mee overdrijven", zo waarschuwt de dermatoloog nog. "Je kan ook overhydrateren. Dat leidt gaandeweg tot een verweking van je huid, met het zogenaamde ‘irritable skin syndrome’ als resultaat. Daarbij verliest je opperhuid alle beschermingswaarden en gaat je velletje reageren op alles en nog wat." Het gevolg? Bij het minste contact met water, zeep, verzorgingsproducten of zelfs warmte of kou zit je opgezadeld met roodheden en irritatie.

Maselis benadrukt wel dat het een goed idee is om een moisturizer in je badkamerkastje te hebben. "Je weet dat zon veruit de belangrijkste oorzaak is van huidveroudering. De beste bescherming tegen de zon is de dikte van de opperhuidlaag. Hoe meer je die hydrateert, hoe dikker die is." Zeker tijdens de wintermaanden is het smeren van een créme des te belangrijker, omdat de lucht dan droger is.