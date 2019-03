Actrice Bella Thorne wast haar haar met bier, maar of je dit advies moet opvolgen? Liesbeth De Corte

23 maart 2019

07u47 0 Fit & Gezond Uit Hollywood komt wel vaker vreemd beautyadvies gewaaid. De laatste in het rijtje? Dat komt van Bella Thorne. In plaats van gewone shampoo gebruikt ze bier om haar haren te wassen. Dat drankje zou haar gekleurde lokken licht en glanzend houden.

Het is een publiek geheim dat Bella Thorne graag haar lokken kleurt. De ene keer geeft ze de voorkeur aan kastanjebruin, dan weer vuurrood of ijzig wit. En als ze haar coupe blond verft, gebruikt ze een bijzondere truc om zo lang mogelijk te genieten van haar lichte kleur.

Haar gouden geheim? Op Instagram vertelt én toont ze dat ze haar haar wast met bier. “Het maakt je haar lichter en is echt goed voor je", zo zegt de ster enthousiast in het bijschrift.

De tekst gaat verder onder de foto.

De actrice is trouwens niet de enige die dit middeltje toepast. Ook Catherine Zeta-Jones gaf in het verleden toe dat ze haar lokken geregeld liet weken in een badje van bier. Volgens haar was het de ultieme haarverzorging voor glanzende en dikke haren. Daarnaast is het een typische beautytip uit grootmoeders tijd.

Zit er dan toch een kern van waarheid achter? BV-kapper Jochen Vanhoudt heeft een duidelijk antwoord: “Absoluut niet! Ik kan me niet inbeelden dat bier of hop een verzorgende werking zou hebben”, reageert hij. “Een hoge concentratie van alcohol kan je lokken wel een frissere look geven, maar in bier zit bijlange niet genoeg alcohol. Dat lijkt me toch eerder een fabeltje van ‘Tante Kaat’”, besluit hij al lachend. Kortom, dit advies sla je beter in de wind. Behalve als je graag naar een bierbrouwerij ruikt, natuurlijk.