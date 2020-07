Actrice Amy Schumer doorprikt mythes over tampons: “Velen weten niet hoe je ze moet gebruiken. Het is een beetje trial-and-error” Nele Annemans

15 juli 2020

07u47 2 Fit & Gezond Over menstrueren en tampons bestaan nog heel wat misverstanden. Sommigen denken dat je door een tampon in te brengen je maagdelijkheid verliest, anderen geloven dan weer in het one size fits all-verhaal terwijl er verschillende soorten op de markt zijn. Hoog tijd om die mythes een halt toe te roepen, en dat doen de Amerikaanse actrice (39) en Tampax nu samen in een nieuwe campagnevideo.



Om taboes over menstrueren en tampons bespreekbaar te maken en de misverstanden errond de wereld uit te helpen, vroeg Tampax aan Amy Schumer op pad te gaan hun #TimeToTampax-campagne.

Dat doet ze uiteraard met humor. “Het is me opgevallen dat ik een vagina heb, waar ik eigenlijk niet zoveel over weet”, steekt de comédienne van wal. “En ik ben niet de enige. Dus ben ik hier met Tampax om te luisteren naar wat we moeten weten over menstrueren en vagina’s. Want als we er niet over praten, gaan we er niet over bijleren.”

Zo kaart ze bijvoorbeeld aan dat het moeilijk is om een tampon voor de eerste keer in te brengen als je geen oudere zus, vriendin of mama hebt die je kan helpen. “Heel wat mensen leren nooit hoe ze een tampon correct moeten gebruiken. Het is een beetje trial-and-error.” Daarnaast vertelt ze dat er verschillende maten tampons op de markt zijn en dat je je maagdelijkheid niet verliest zodra je een tampon inbrengt.