Achter je scherm zitten zorgt ervoor dat je sneller veroudert Nele Annemans

20 oktober 2019

12u28

Blauw licht. Er vloeide al heel wat inkt over. Niet alleen is het urenlang turen naar je scherm slecht voor je ogen en huid, maar uit een nieuwe studie blijkt dat het ook je hersencellen aantast en er zelfs voor kan zorgen dat je sneller veroudert.

Nu we met zijn allen steeds meer verslingerd lijken te raken aan onze schermpjes, of dat nu de tv, de tablet, de computer of onze smartphone is, beginnen de kwalijke gevolgen daarvan hun sporen na te laten. Het blauwe licht, ook wel HEV-licht (High Energy Visible Light) genoemd, dat deze schermen uitstralen, zou namelijk niet alleen oog- en huidschade veroorzaken en je slaap verstoren, maar ook je hersencellen aantasten.

Voor het onderzoek werden fruitvliegjes dagelijks 12 uur blootgesteld aan blauw licht. Wat bleek? De vliegjes die aan het licht blootgesteld werden, hadden een kortere levensduur in vergelijking met de vliegjes die in totale duisternis vertoefden of waar het blauwe licht uitgefilterd werd. Zo hadden de fruitvliegjes niet alleen schade aan hun netvliescellen en hersenneuronen, maar ook hun motoriek was verminderd.

“Hoewel de levensduur ook korter was als het blauwe licht werd weggefilterd, was de levensduur van de vliegjes die werden blootgesteld aan het blauwe licht dramatisch verkort”, vertelt hoofdonderzoeker Jaga Giebultowicz.

Nog interessanter werd het wanneer de onderzoekers ontdekten dat sommige vliegen uit het experiment mutaties hadden waarbij ze helemaal geen ogen ontwikkelden. Toch vertoonden zelfs de ‘ogenloze’ vliegjes dezelfde hersenbeschadiging en verminderde motoriek, wat betekent dat de vliegjes het licht niet eens moesten zien om de schadelijke effecten ervan te ervaren. Van blauw licht is geweten dat het helemaal doordringt tot aan het netvlies. Daardoor kunnen de lichtgevoelige cellen die op het netvlies liggen beschadigd raken en kunnen tekenen van maculaire degeneratie ontstaan. “Het oog is erg gevoelig voor blauw licht”, aldus Maselis. “Het ontstaan van staar, netvliesbeschadiging of een troebele lens kan te wijten zijn aan een overdosis blauw licht.”

Hoewel fruitvliegjes uiteraard een kortere levensduur hebben in vergelijking met mensen, zijn ze het ideale proefdier. De fruitvlieg en de mens hebben immers dezelfde evolutionaire oorsprong. Zo lijken hun genen, hersenen en zenuwcellen erg op de onze.

Slappere en gestreste huid

Maar blauw licht is niet alleen slecht voor je ogen en hersenen, het weet zijn weg te ook vinden tot in de lederhuid, waar ook de aanmaak van collageen en elastine plaatsvindt. Het jammerlijke resultaat daarvan: het ontstaan van rimpels en een minder stevige huid. Daarnaast is blauw licht een van de grote boosdoeners als het aankomt op het ontstaan van hyperpigmentatie. Dat gebeurt doordat blauw licht de aanmaak van trypsine en melanine stimuleert.

Op een dieper niveau raken ook onze huidcellen compleet in de war door overdreven blootstelling aan blauw licht. “Door onze huid ‘s nachts bloot te stellen aan blauw licht raakt het circadiaans ritme van onze huidcellen compleet ontregeld”, klinkt het bij dr. Nadine Pernodet van Estée Lauder. “Onze huidcellen blijven denken dat het dag is, waardoor het herstelproces, dat ‘s nachts plaatsvindt, slechts vertraagd op gang komt. Daardoor ontstaan zichtbare tekenen van huidveroudering en zelfs donkere kringen onder onze ogen.”

Slaaphormonen in de war

Tot slot komt ook het schoonheidsslaapje in het gedrang door ons smartphonegebruik. Wie van ons maakt zich er niet schuldig aan om net voor bedtijd nog even door Facebook, Instagram of zijn mails te scrollen? Onze fear of missing out leidt ertoe dat we vlak voor het slapengaan nog een stevige dosis blauw licht binnenkrijgen. “Dat brengt ons natuurlijke dag-en-nachtritme in de war”, aldus dermatoloog dr. Thomas Maselis. “Blauw licht leidt ertoe dat de aanmaak van melatonine - het slaaphormoon - in de war raakt, waardoor we minder makkelijk de slaap zullen kunnen vatten.” Het gevolg: een verkorte nachtrust, met alle gevolgen van dien.

Artsen raden dan ook aan om je schermtijd zoveel mogelijk te beperken. Je ogen, huid, hersenen en slaap zullen je dankbaar zijn.