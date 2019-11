Aantal hiv-diagnoses daalt, maar de ziekte treft diverser publiek NA

22 november 2019

14u05 0 Fit & Gezond In 2018 daalde het aantal nieuwe hiv-diagnoses met 2% in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. Maar terwijl het aantal diagnoses daalt, treft hiv nu een diverser publiek.

Vorig jaar registreerde Sciensano 882 hiv-diagnoses, wat overeenkomt met 2,4 nieuwe diagnoses per dag. Die cijfers doen vermoeden dat het gebruik van Pre-Exposure Profylaxis of PrEP (een preventieve behandeling van mensen die geen hiv hebben, maar die een grote kans lopen op besmetting), positief bijdraagt aan de preventie van hiv en de daling van het aantal gevallen.

“Hiv is een zeer ernstige aandoening die levenslang gevolgen heeft voor de patiënt. In 2017 heb ik besloten om het preventief gebruik van hiv-remmers terug te betalen om zo het aantal nieuwe infecties te doen dalen. En dat lijkt te lukken: steeds minder mensen lopen een hiv-besmetting op. Dat is natuurlijk zeer goed nieuws, maar we zijn er nog niet. We moeten blijven inzetten op preventie en behandeling om de ziekte verder terug te dringen”, aldus minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

PrEP, de hiv-preventiepil, vervolledigt het preventieaanbod in België. “PrEP draagt bij aan het verminderen van het aantal diagnoses en versterkt het effect van andere middelen voor hiv-preventie. Het gebruik van een condoom, regelmatige tests op hiv, een vroegtijdige behandeling na diagnose voor alle hiv-patiënten en gerichte campagnes blijven van het allergrootste belang. De daling van het aantal diagnoses bij Belgische mannen die seks hebben met mannen is het resultaat van een jarenlange inzet op combinatiepreventie, waaraan PrEP een bijkomende boost geeft”, zegt Jessika Deblonde, wetenschapster bij Sciensano.

Tussen 1 juni 2017 en 31 december 2018 zijn 2.412 personen voor het eerst een PrEP-behandeling opgestart. Iedere maand kwamen er zo’n 100 ‘PrEP starters’ bij. 99% van die personen waren mannen die seks hebben met mannen.

Diverser publiek

De daling van het aantal hiv-diagnoses zet zich voort in de twee meest getroffen populaties: mannen die seks hebben met mannen met Belgische nationaliteit en heteroseksuele mannen en vrouwen afkomstig van Sub-Saharaans Afrika. Zowel bij mannen die vrijen met mannen als bij heteroseksuelen is de verdeling van de nationaliteiten langzamerhand gevoelig veranderd. Het aantal diagnoses bij heteroseksuelen uit Sub-Saharaans Afrika neemt gestaag af, maar Sciensano neemt geen daling waar van het aantal hiv-diagnoses bij de andere heteroseksuele populaties. Bij mannen die seks hebben met mannen is het aandeel van niet-Belgen even belangrijk geworden als dat van Belgen. “De hiv-epidemie in België treft verschillende populaties en wordt dus jaar na jaar meer divers”, verduidelijkt Deblonde. “Vooral bij mannen die seks hebben met mannen uit niet-Europese landen neemt het aantal diagnoses in België nog toe: in 2018 had 13 % van de mannen die seks hebben met mannen een Latijns-Amerikaanse nationaliteit en 10 % een Aziatische nationaliteit.”