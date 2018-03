A-ha: daarom ruikt je adem 's ochtends zo slecht (en dit is wat je eraan doet) Goed Gevoel

08 maart 2018

08u32 0 Fit & Gezond Een hartstochtelijke ochtendkus: het is iets dat er in romantische films ge-wel-dig uitziet, maar we hoeven je vast niet te vertellen dat de realiteit vaak anders is. Ja, ook wij hebben weleens last van die een vreselijke ochtendadem. Maar waarom duikt die ’s morgens zo vaak op en vooral: wat kan je eraan doen? Wij zochten het voor je uit!

Die zure, muffe drakenadem is de reden waarom de meeste onder ons proberen om ’s ochtends niet in de buurt van iemand anders te ademen, of toch niet voordat we onze tanden gepoetst hebben. Maar waarom ruikt onze adem ’s morgens zo slecht?

Blijkbaar heeft die geur veel te maken met de verminderde speekselproductie tijdens je slaap. Speeksel ruimt normaal gezien de geurveroorzakende bacteriën op, dus als we ’s nachts niet genoeg produceren, kunnen die slechtruikende bacteriën zich makkelijk vermenigvuldigen. En hoe droger je mond, hoe groter de kans dat je ’s morgens met een slechte adem opstaat. Daarnaast dragen ademen door je mond, snurken en het gebruik van bepaalde medicijnen bij aan uitdroging, waardoor de slechte geur nog erger kan worden.

Gelukkig is een slechte ochtendadem meestal niets om je zorgen over te maken. Maar in sommige gevallen kan hij wel wijzen op een onderliggend probleem. Zo is het vaak een eerste teken van een tandontsteking, die dan weer gelinkt is aan hartaandoeningen en beroertes. Ook kan je slechte adem wijzen op een infectie zoals een abces of op maagzuur. Raadpleeg daarom je arts als je adem plots sterker geurt dan anders.

Wil je je adem ’s morgens wat draaglijker maken voor je partner? Zorg er dan voor dat je voor het slapengaan je tanden twee tot drie minuten poetst en ze daarna voorzichtig flost. Overgebleven voedselrestjes geven bacteriën immers meer kans om zich ’s nachts te vermenigvuldigen. En aangezien meer dan de helft van de bacteriën die een slechte adem veroorzaken op je tong groeien, gebruik je ook het best regelmatig een tongschraper.

Laat die heerlijke ochtendsmak nu maar komen!

