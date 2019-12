A banana a day keeps the doctor away: magnesium zorgt voor betere hartgezondheid bij vrouwen ouder dan 50

NA

24 december 2019

14u09

Bron: mindbodygreen, eigen berichtgeving 1 Fit & Gezond Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen in België, nog voor kanker. En volgens een nieuw onderzoek zou magnesium een belangrijke rol kunnen spelen in het voorkomen van fatale hart- en vaatziekten bij vrouwen na de menopauze.

Voor de studie gebruikten enkele wetenschappers de gegevens van 153.000 vrouwen die deelnamen aan het ‘Women’s Health Initiative’ (WHI). Dat Amerikaans onderzoek werd in 1993 gelanceerd om de gezondheid van vrouwen tussen de leeftijd van 50 en 79 jaar te verbeteren.

Volgens het rapport zijn vrouwen na de menopauze een van de belangrijkste risicogroepen voor hart- en vaatziekten, maar is er slechts een beperkte kennis over de échte risicofactoren die kenmerkend zijn voor deze groep.

Om die te achterhalen keken ze naar de magnesiuminname via voeding, die ze vergeleken met meldingen van fatale coronaire hartziektes of ischemische hartziektes (ziektes van het hart die het gevolg zijn van slagaderverkalking of afwijkingen van de kransslagaders nvdr.) gedurende een 10,5 jaar lange follow-up.

Uit die gegevens bleek dat meer voedingsmiddelen eten die rijk zijn aan magnesium de kans op een plotselinge hartstilstand of andere fatale gevolgen van hart- en vaatziekten verkleint. Van magnesium is ook geweten dat het een stabiele bloeddruk ondersteunt, evenals de gezondheid van je botten en spierfunctie verbetert. Magnesium vind je onder andere in noten en zaden, volkoren granen, pure chocolade, vis, bladgroente, peulvruchten, sojaproducten en bananen.

Maar uiteraard is magnesium niet de belangrijkste factor om hart- en vaatziekten te voorkomen. Dit zijn de belangrijkste preventieadviezen:

1. Je bloeddruk meten

Een hoge bloeddruk is een bezwarende factor. Daarom is het een goed idee om hem regelmatig te (laten) meten. Je bloeddruk bedraagt het best 140/90 mmHg. Van een hoge bloeddruk is sprake als een van die twee waarden of beide hoger zijn dan 140 of 90. Herhaalde metingen zijn nodig om de diagnose te bevestigen.

2. Je cholesterolgehalte (LDL) kennen

En binnen de aanbevolen waarden houden:

- gering of matig cardiovasculair risico: < 115 mg/dl.

- hoog cardiovasculair risico: < 100 mg/dl.

- hartpatiënt: < 70 mg/dl.

3. Je bloedsuikergehalte laten meten

En meteen maatregelen nemen als dat hoger is dan de aanbevolen waarden.

4. Gezond en gevarieerd eten

Eet vooral veel fruit, groenten, granen, peulvruchten, vis en schaaldieren en minder vlees, boter, sauzen, zoetigheden, gebak, kant-en-klare gerechten ...

5. Een gezond lichaamsgewicht behouden

Om na te gaan of je een gezond gewicht hebt, hou je het best rekening met je BMI en buikomtrek. Je Body Mass Index (BMI) berekenen, dat is je gewicht in kilogram gedeeld door je lengte in meters in het kwadraat. Een normaal gewicht zit tussen de 20 en 25, overgewicht tussen 25 en 30 en zwaarlijvigheid boven de 30. Er is sprake van zwaarlijvigheid als de buikomtrek groter is dan 80 cm bij vrouwen en 94 cm bij mannen.

6. Elke dag bewegen en een sport beoefenen

5 dagen per week 30 minuten matige lichaamsbeweging is al genoeg.

7. Niet roken

Stoppen met roken verkleint meteen de risico’s van een hartaandoening en een cerebrovasculair accident. Roken blijft de grootste risicofactor. Stoppen met roken is dus een absolute must! Raadpleeg je huisarts voor een diagnose en voor professionele hulp om te stoppen met roken.