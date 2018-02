95% van het gelukshormoon komt uit je darmen Voedingsexperts linken gezondheidsklachten aan je buikhersenen Kristel Mauriën

11 februari 2018

11u08 0 Fit & Gezond Van depressies over obesitas tot burn-outs: heel wat aandoeningen kunnen worden gelinkt aan de werking van onze darmen. Voedingsexperts Lynn De Merlier en Sandra Bekkari zijn ervan overtuigd en tal van studies bevestigen: «Je darmbacteriën bepalen hoe gezond, energiek en gelukkig je bent.»

In haar boek ‘Goesting in gezondheid’ legt Lynn De Merlier, voedingsdeskundige en osteopaat, op een simpele manier uit wat je kan doen om onevenwichtige darmflora aan te pakken. Daar vaart volgens haar niet alleen je lichaam maar ook je gemoed wel bij. De Merlier: «Gezond zijn is veel meer dan ‘niet ziek zijn’. Wie echt gezond is, voelt zich zowel lichamelijk als mentaal goed. En daar spelen onze darmen en spijsvertering een belangrijke rol in: ze bepalen je gezondheid, immuniteit en levenslust. Iets wat ik de voorbije tien jaar in mijn praktijk heb vastgesteld.»

Ook voedingsdeskundige Sandra Bekkari besteedt er in haar boek ‘Nooit meer diëten deel 4’ aandacht aan: «Wie vaak junkfood eet en te weinig vezels, verse groenten en fruit, zal een minder gezonde darmflora hebben. Klachten als een slechte spijsvertering, een opgeblazen gevoel, maar ook weinig energie en je slecht in je vel voelen, kunnen aanwijzingen zijn dat je darmen niet zo gezond zijn. Niet voor niets zeggen sommige wetenschappers dat onze darmen onze ‘buikhersenen’ of ons ‘tweede brein’ zijn. Recente onderzoeken bewijzen dat onze darmen en hersenen rechtstreeks met elkaar verbonden zijn. Je darmflora heeft een niet te onderschatten invloed op je algemene gezondheid, metabolisme en humeur.»

