9 x de beste voeding om je haar gezond en glanzend te houden (en 3 die je beter vermijdt) Nele Annemans

13 september 2018

09u03

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Glanzende, stralende lokken: wie droomt daar nu niet van? En hoewel we al een resem producten uitprobeerden om onze haardos een Sarah Jessica Parker-look te geven, hebben we nog nooit overwogen om ons haar een boost te geven met de juiste voeding. "Toch kan wat je eet een grote invloed hebben op je manen", aldus voedingsdeskundige Frida Harju-Westman. Hier ontdek je de beste én slechtste voeding voor je geliefde coupe.

Eet: vlees en gevogelte

Je haardos bestaat voornamelijk uit eiwitten. Dat ze essentieel zijn om je lokken glanzend te houden is dus geen verrassing. "Krijg je er niet voldoende binnen, zullen er minder eiwitten beschikbaar zijn voor je haarzakjes. Resultaat? Droog haar dat makkelijker breekt", vertelt Harju-Westman. Probeer daarom voldoende eiwitrijke voeding op het menu te zetten zoals vlees, gevogelte en vis (of bonen en peulvruchten voor de vegetariërs onder ons).

Eet: oesters

Natuurlijk ken je ze vanwege hun afrodiserende eigenschappen, maar wist je dat oesters ook een erg goede bron van zink zijn? "Het zink dat in oesters zit houdt de haarklieren die talg produceren in stand waardoor je haar niet droog en broos wordt", aldus Harju-Westman. Extra bonus? Oesters bevatten ook eiwitten waardoor je haren een extra boost krijgen.

Eet: amandelen

Ooit afgevraagd waarom zoveel shampoos, conditioners en haarmaskers verrijkt zijn met amandelolie? Je favoriete snack is een geweldige bron van vitamines en voedingstoffen die ook een positieve invloed hebben op je haar. Let wel dat je er niet té veel van eet, want ze zijn ook calorierijk (denk aan een handjevol en geen hele zak). "Een klein kopje amandelen geeft je bijna de helft van je aanbevolen hoeveelheid vitamine E en mangaan, die allebei de haargroei stimuleren", aldus Harju-Westman.

Eet: mandarijnen

Deze sappige fruitsoort geeft niet alleen je immuunsysteem een boost maar stimuleert ook je haar en huid. "Vitamine C helpt je lichaam meer collageen te produceren, terwijl vitamine A je haar gehydrateerd houdt", vertelt Harju-Westman. Maar dat is nog niet alles. De vitamine B12 in mandarijnen zorgt ervoor dat je lokken minder snel grijs worden. Als je lichaam immers te weinig heeft van deze belangrijke voedingsstof, produceert het waterstofperoxide wat het haar bleker kan maken.

Eet: spinazie

Niet alleen Popeye, maar ook je haren worden sterker van een portie spinazie op tijd en stond. De bladgroente is immers een goede bron van ijzer (die je haren sterker maakt), zink (wat je haarzakjes sterk houdt) en kalium en calcium, twee andere voedingsstoffen die je haar gezond houden.

Eet: Griekse yoghurt

Deze heerlijke romige snack is niet alleen rijk aan eiwitten maar bevat ook vitamine B5 die de bloedtoevoer naar je hoofdhuid verhoogt waardoor je haar sneller groeit.

Eet: zalm

Zalm en andere voedingsmiddelen die rijk zijn aan omega 3-vetzuren zijn erg belangrijk om je lokken gezond te houden en haaruitval te voorkomen. Vegetariër? Avocado’s, pompoenpitten en walnoten zijn perfecte alternatieven.

Eet: eieren

Door de combinatie van vitamine D en biotine helpen eieren niet alleen bij bevordering van haargroei maar voorkomen ze ook dat je nagels breken. Bovendien zijn ze met amper zeventig calorieën ook de ideale snack voor tussendoor. Win-win!

Eet: zoete aardappelen

Zoete aardappelen zijn een gezonde en geweldige manier om je haar gezond te houden doordat ze rijk zijn aan bètacaroteen. "Bètacaroteen verhoogt de productie van talg waardoor de haargroei bevorderd wordt", aldus Harju-Westman. Ook andere oranje groenten zoals wortels en pompoenen hebben dezelfde gezondheidsvoordelen voor je haar.

Vermijd: makreel

"Makreel is gezond in kleine porties, maar te veel van de vette vis kan nefast zijn voor je haar", waarschuwt Harju-Westman. Makreel bevat namelijk kwik, wat ervoor kan zorgen dat je haar uitvalt. "Over het algemeen is de regel: hoe groter de vis, hoe meer kwik erin zit, maar net zoals bij alle regels bestaan ook hier uitzonderingen op. Zorg er dus altijd voor dat je aandachtig het etiket leest voordat een bepaalde vissoort in je winkelkarretje laadt", aldus de voedingsdeskundige.

Vermijd: suiker

Sorry, het witte goedje is niet alleen slecht voor je lijn, maar kan ook een negatief effect hebben op je haar. Waarom? Suiker vertraagt de opname van eiwitten door je lichaam, wat - je raadt het al - essentieel is voor gezonde lokken.

Lees ook: Verslaafd aan suiker? Met deze 5 tips raak je ervan af

Vermijd: alcohol

Helaas, pindakaas: ook alcohol kan je glanzende haardos in de weg staan. "Alcohol vermindert de hoeveelheid zink in je lichaam en droogt het uit. Daardoor droogt ook je haar uit waardoor het makkelijker breekt", vertelt Harju-Westman. Dat worden wat minder happy hours deze maand!

Vermijd: strikte diëten

"Als je lichaam voortdurend met een calorietekort kampt en essentiële vitaminen en mineralen mist, beschadig je de algehele gezondheid van je haar", vertelt Harju-Westman. En helaas heeft je haar ook tijd nodig om zich te herstellen waardoor je lokken ook nog maanden na je dieet beschadigd blijven. Sla die gekke dieetrages dus in de wind en focus je vooral op een gezond en gevarieerd voedingspatroon. Je haar zal je dankbaar zijn.

Dit vind je vast ook leuk:

Volle lokken in drie seconden

Het geheim van mooi en glanzend haar? Dat staat gewoon op je vensterbank

Met deze tips laat je je haar sneller groeien