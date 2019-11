sleepover Gesponsorde inhoud 9 tips voor het beste pyjamafeestje ooit Aangeboden door Woody

13 november 2019

08u00 0 Fit & Gezond Veren die in het rond vliegen, dansen tot ver voorbij bedtijd en knusse kampen bouwen met stapels dekens en kussens. Geef toe, zelfs als ouder klinkt zo’n pyjamafeestje fantastisch. Negen tips om de party voor de kleintjes onvergetelijk te maken én ervoor te zorgen dat jij nadien op beide oren kan slapen.

1. Bak bananenpannenkoeken

Supermakkelijk te maken en een hit bij alle kleintjes. Voor 6 kleine pannenkoeken heb je 2 bananen, 2 eitjes en 1 theelepel bakpoeder nodig. Snij de bananen in stukken en doe ze samen met de eieren en het bakpoeder in de blender. Mix ongeveer 1 minuut tot er geen brokken meer zijn en je een mooi glad pannenkoekendeeg krijgt. Serveer met wat poedersuiker of teken er een grote smiley op met kandijsiroop. Smullen verzekerd!

2. Bouw een kamp

Geen tuin? Geen nood: met een touw en een groot laken kan je al heel wat. Help je kroost om een touw te spannen van de ene kant van de woonkamer naar de andere. Leg er een groot laken overheen en je krijgt in een handomdraai een partytent-slash-stoer tentenkamp. De inrichting besteed je uit aan de kids: dekens, kussens, kerstverlichting, drakenkoppen en vliegende tapijten… Laat ze maar eens wild gaan!

3. Schilder je eigen sterrenhemel

Koop een potje glow-in-the-dark verf en wat penselen, zoek een groot stuk karton en laat je slaapfeestvierders hun eigen sterrenhemel schilderen. Je kunt sterrenbeelden of planeten schilderen, en wie weet zelfs een ufo die voorbij komt gesjeesd. Laat het kunstwerk een uurtje onder een felle lamp liggen, zodat het kan opladen met licht. Wanneer het tijd is om te gaan slapen, hang je het tegen het plafond, doe je alle lichten uit en wacht je op de bewonderende ooooh’s en aaaah’s van je jonge publiek.

4. Laat de pyjama’s tot leven komen

Jep, dat mag je letterlijk nemen. Stop je koters in de leuke pyjama’s van Woody, haal je tablet erbij, scan de diertjes die op de pyjama’s staan met de Woody World app en tadaaa! Plots verschijnt er een levend diertje op het scherm. Dans met Flux het Spookdiertje, maak kennis met Alfred de Alpaca uit het kapsalon en vergeet kleine Dodo Disco geen donuts te voederen.

5. Dans in de (silent) kinderdisco

Een feestje zonder dansen, dat is geen feestje — ook niet als je pas vijf bent. En ja, voluit shaken kan perfect zonder de hele buurt weg te blazen met je geluidsinstallatie. Je zet elke pagadder een koptelefoon op voor een sessie silent disco en het feest is meteen een knaller. Je kinderen zitten helemaal in de muziek en kunnen gerust vijf keer na elkaar de laatste Taylor Swift-hit opzetten zonder dat jij er last van hebt.

6. Shake een milkshake

Wat serveer je om te drinken dat past bij een stapel pannenkoeken én een pyjamafeest? Kinderbubbels zijn misschien iets te chic, thee veel te saai. Het juiste antwoord: milkshake met chocolade. Doe in elk glas één bolletje ijs, 2 lepels chocoladesiroop en 150 ml melk. Even de mixer erin en klaar. De echte finishing touch, dat zijn de kleurrijke bolletjes waar je het glas mee versiert. Dop de rand van de glazen eerst in water en daarna in alle kleuren van de regenboog voor een fun factor maal tien.

7. Geef een muzikaal pak door

Muzikaal pak was al plezant toen jij nog klein was, en dat is het nog altijd. Pak een leuk cadeau in (een slaapmuts, misschien?) en plak er een papiertje met een opdracht op.

‘Bouw een kaartenhuisje’, ‘balanceer een lepel op je neus’ of ‘som tien groenten op’... Voorbeelden genoeg. Pak je cadeau opnieuw in, plak er een nieuwe opdracht op, en ga zo door tot je een dik pak hebt. De rest is kinderspel: je geeft het pak in een kring door tot de muziek stopt. Wie het pak vast heeft op het moment dat het stil wordt, mag een laagje inpakpapier wegscheuren en de opdracht uitvoeren.

8. Hou een kussengevecht

Wees nu eerlijk: een pyjamafeest zonder kussengevecht, da’s doodzonde. Zorg voor één kussen per deelnemer en stop wat extra dons in alle kussenhoezen. Fun gegarandeerd! Die donsveren kunnen natuurlijk geen kwaad, maar berg toch even alles op wat breekbaar is en schuif elk voorwerp met scherpe hoeken en kanten ver genoeg aan de kant. Klaar? Aanvalleeeeen!

