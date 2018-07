9 signalen dat je overgevoelig of intolerant bent aan gluten Nele Annemans

31 juli 2018

10u08

Bron: Goed Gevoel 6 Fit & Gezond Het is een onderdeel van de beste dingen in het leven (Cake! Brood! Pasta!), maar zorgt er tegelijkertijd voor dat sommige mensen zich belabberd voelen. We hebben het over gluten. Hier ontdek je negen symptomen die erop kunnen wijzen dat jij misschien lijdt aan glutenintolerantie- of overgevoeligheid.

Gluten is een eiwit dat voorkomt in een aantal graansoorten, namelijk tarwe, rogge, gerst, haver en de minder bekende soorten kamut en spelt. Ook alles wat van deze granen gemaakt wordt - denk aan pasta, brood of koekjes - bevat gluten. Vaak zitten er ook gluten 'verstopt' in producten waarin je ze niet meteen verwacht. Zo wordt in kant-en-klare soepen en sauzen vaak tarwezetmeel als bindmiddel gebruikt en ook heel wat bouillonblokjes, bereide vleeswaren en bier bevatten gluten. Voor de meeste mensen is dat geen enkel probleem, de gluten worden gewoon verteerd in hun maagdarmkanaal. Maar voor sommige vormt het verteren van gluten wel een probleem. Glutenintolerantie of coeliakie bestaat wel is een auto-immuunziekte waarbij alles wat gluten bevat een beschadiging veroorzaakt van het slijmvlies van de dunne darm. Met een verminderde opname van bepaalde voedingsstoffen, verteringsproblemen en eventueel klachten als diarree, winderigheid ... tot gevolg. Coeliakie treft naar schatting een op de tweehonderd mensen, maar het aantal patiënten dat ook daadwerkelijk de diagnose krijgt, ligt tien keer lager, omdat ze geen of atypische klachten hebben. Een medicijn tegen coeliakie bestaat niet, de enige remedie is een glutenvrij dieet. Er zijn ook mensen bij wie geen coeliakie aangetoond kan worden, maar die wel kampen met vergelijkbare symptomen én goed reageren op een glutenvrij dieet. In dat geval wordt er gesproken van glutensensitiviteit of glutenovergevoeligheid.

Hieronder vind je negen symptomen die erop kunnen wijzen dat je overgevoelig of intolerant bent aan gluten.

1. Je kan geen pasta eten zonder je misselijk te voelen

Of brood. Of cupcakes. Misselijkheid en buikkrampen na het eten van iets dat gluten bevat is het meest voorkomende symptoom van glutenintolerantie of -overgevoeligheid. Toch kan het moeilijk zijn om te achterhalen van wat je nu precies buikpijn krijgt. Als je vaak last heb, hou je het best een gedetailleerd voedingsdagboek bij om de triggers beter te kunnen identificeren.

2. Je voelt je opgeblazen

Een opgeblazen gevoel kan door heel veel dingen veroorzaakt worden: van je hormonen tot het eten van bonen. Maar als je gluten niet goed verteert, kan je maag zeker gezwollen en gevoelig aanvoelen.

3. Je huid is droog en schilferig

Hoewel het niet wetenschappelijk bewezen is, melden veel mensen met een glutenovergevoeligheid huidaandoeningen waaronder een extra droge huid, huiduitslag, acne en eczeem.

4. Je verliest gewicht zonder dat je er moeite voor doet

Onvrijwillig gewichtsverlies is een van de belangrijkste symptomen van coeliakie. Als je darmen beschadigd raken, is je lichaam immers niet meer in staat om het voedsel dat je eet goed op te nemen. Glutenovergevoeligheid beschadigt je darmen niet, maar kan toch leiden tot minder eten en gewichtsverlies omdat zoveel voedingsmiddelen gepaard gaan met klachten.

5. Je kan je niet concentreren

Glutenovergevoeligheid kan soms uitsluitend een neurologische aandoening zijn. Zo hebben mensen die er last van hebben vaak erg veel moeite om zich te kunnen concentreren, zonder dat ze bijvoorbeeld last hebben van buikkrampen.

6. Je voelt je vaak down

Stemmingswisselingen, depressieve en angstgevoelens na het eten van gluten is een bekend symptoom van mensen met glutenovergevoeligheid. Uit een studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift ‘Alimentary Pharmacology & Therapeutics’ blijkt zelfs dat mensen die glutenintolerant zijn al na drie dagen verhoogde depressieve klachten ervaren als ze veel gluten eten. Bovendien treft depressie meer mensen met spijsverteringsproblemen dan gezonde mensen.

7. Je ontlasting is niet normaal

Altijd geconstipeerd? Of voortdurend last van diarree? Ontlastingsproblemen zijn een ander gekend symptoom van glutenovergevoeligheid. Raadpleeg je arts bij elke verandering in je stoelgang die langer aanhoudt dan een week.

8. Je vergeet alles

Een van de belangrijkste neurologische symptomen die door patiënten met glutenovergevoeligheid worden gerapporteerd is hersennevel of hersenmist. Ze hebben het gevoel dat ze niet meer helder kunnen denken en ervaren problemen om herinneren terug te halen.

9. Je bent zo moe dat je dutje na dutje na dutje kan doen

Je voeding is je belangrijkste energieleverancier. Na het eten van junkfood weet je bijvoorbeeld dat je energiepeil enorm zakt. Eet je daarentegen heel de dag groenten, eiwitten en trage koolhydraten, dan ben je energiek voor heel de dag. Dat geldt ook voor gluten. Zo melden patiënten dat hun energiepeil omhoog schiet zodra ze gluten schrappen uit hun menu. Daarnaast wordt zowel mentale als fysieke vermoeidheid vaak gelinkt aan glutenintolerantie.

