87.000 zwangere vrouwen laten NIP-test doen: wat doet die precies?

Een prille zwangerschap is een prachtige periode, maar ook eentje met veel onzekerheid: is alles wel in orde met het groeiende kindje in je buik? Gelukkig evolueert de wetenschap voortdurend en bestaan er tegenwoordig veilige prenatale testen om eventuele afwijkingen op te sporen, zoals de NIPT. Bijna 87.000 zwangere vrouwen hebben sinds de terugbetaling gekozen voor de NIP-test. Maar hoe werkt die en wat onderzoekt die precies? Twee experts beantwoorden onze vragen.

Hoe werkt de NIPT?

Koen Devriendt, kliniekhoofd Centrum Menselijke Erfelijkheid: “De NIPT is een eenvoudige bloedtest voor het verzamelen van genetisch materiaal van een ongeboren kindje. In 1998 ontdekten we namelijk dat er DNA van de foetus door het bloed van de moeder stroomt. Nemen we bloed af van de moeder, dan kunnen we ineens ook chromosomale afwijkingen opsporen bij de foetus, een methode die we gebruiken sinds 2013. Doordat we met de nieuwste technieken massaal het DNA in kaart brengen, onderscheiden we foutjes in het DNA van de moeder en in het DNA van de foetus. De NIPT kan je inzetten als screening tijdens de zwangerschap bij een normale echografie, vanaf de twaalfde zwangerschapsweek.”

Zoek je met de NIPT vooral het syndroom van Down?

Joris Vermeesch, verantwoordelijke Laboratorium voor Cytogenetica en Genoomonderzoek: “Bij een chromosoomonderzoek breng je alle chromosomen in kaart, en ontdek je meer afwijkingen dan alleen het syndroom van Down. Ook met de NIPT is dat zo, maar voor verfijnder chromosoomonderzoek is die test nog niet geschikt. Omdat we er automatisch ook het DNA van de moeder mee screenen, levert dat wel extra informatie op. Denk aan chromosoomfouten waarvan de moeder drager is. Verder hebben we aangetoond dat sommige afwijkende NIPT-resultaten veroorzaakt werden door kanker bij de moeder. We volgen dat dan verder op met de oncoloog.”

Is de NIPT betrouwbaar?

Koen Devriendt: “Voor het syndroom van Down is de NIPT heel betrouwbaar. Het aantal kindjes met down na een normale NIP-test is bijzonder klein. Heeft je kindje toch down en spoorden we dat niet op, dan komt dat omdat de chromosoomfout ook na de bevruchting kan ontstaan. In dat geval zit de fout niet in de moederkoek en haal je het niet uit de NIP-test. Omgekeerd zien we af en toe dat het foutje in het DNA van de moederkoek zit, maar niet in de foetus. Daarom is het ontzettend belangrijk om een afwijkende NIPT te bevestigen met een vruchtwaterpunctie, of zelfs een chromosoomonderzoek, dat nog altijd verfijnder is dan de NIPT. Er bestaat altijd een kans dat je kindje toch geen syndroom van Down heeft. Naast down sluit je met de NIPT alleen de grote, gekende chromosoomafwijkingen uit. Een normale NIPT is dus nooit een garantie op een volledig gezond kind.”

Wat brengt de toekomst?

Joris Vermeesch: “Hopelijk kunnen we de NIPT nog verfijnen, zodat we meer dan de grootste en bekendste chromosoomaandoeningen kunnen screenen zonder vruchtwaterpunctie. Hoe ver we kunnen gaan, hangt af van de technologie en de betaalbaarheid. En van een doordachte omkadering. Want als je verfijnde chromosoomafwijkingen kan opsporen, komen we bij de discussie hoe je dat interpreteert en wat je aan de ouders meegeeft. Bij afwijkende NIPT-testen moet je bovendien bewijzen dat het chromosoomfoutje in de foetus zit en niet alleen in de moederkoek. Sowieso blijft de NIPT de komende tien jaar de standaard. Wat erna komt, hangt af van wetenschappelijke ontdekkingen. We hebben bijvoorbeeld ontdekt dat cellen van de foetus ook in de baarmoederhals zitten.”