86% van de bevolking weet niet hoeveel groenten en fruit ze moeten eten Nele Annemans

07 juni 2019

12u56

Bron: The Independent, Goed Gevoel 1 Fit & Gezond De overgrote meerderheid van de mensen weet niet hoeveel fruit en groenten ze dagelijks moeten eten. Dat blijkt uit het nieuwe Health and Food Supplements Information Service-rapport.

Volgens het onderzoek zou maar liefst 86% van de mensen niet weten dat ze dagelijks 5 porties fruit en groenten moeten eten. Bovendien krijgt slechts 1 op de 3 volwassenen de aanbevolen hoeveelheid vitamines en mineralen binnen. De onderzoekers baseerden zich hiervoor op de Britse nationale dieet- en voedingsenquête en de resultaten van Defra Family Food-rapport.

Ze ontdekten ook dat slechts 31% van de volwassenen tussen 19 en 64 jaar dagelijks 5 porties fruit en groenten consumeert, iets meer dan een kwart van de 65-plussers dat doel bereikt en slechts 8% van de 11- tot 18-jarigen.

Te weinig van deze voedingsstoffen opnemen kan de hersenfunctie beschadigen en verhoogt het risico op hartziekten, botziekte en vroegtijdige dood. Zeker voor de oudere generatie kan het tekort kwalijke gevolgen hebben. Zij zijn immers minder in staat om voedingsstoffen uit voeding te absorberen dan de jongere garde.

Volgens de studie is de inname van het aantal vitamines en mineralen in de afgelopen 20 jaar ook afgenomen. Zo is de inname van vitamine A met 21% gedaald, vitamine D met 22%, calcium met 10% en kalium met 4%.

Uit eerder onderzoek bleek ook al dat niet alleen de Britten, maar ook de Belgen te weinig groenten en fruit eten. Zo eet de Belg gemiddeld slechts 145 gram groenten per dag, wat ruim onder de aanbevolen hoeveelheid ligt van 200 gram bij de warme maaltijd plus rauwkost of kom soep bij de broodmaaltijd. Daarnaast eet amper de helft van de bevolking dagelijks fruit, hoewel de aanbevolen hoeveelheid 2 à 3 stuks bedraagt.

Enkele weken geleden raakte ook nog bekend dat de Belg vorig jaar 2% minder groenten en 5% minder groenten gekocht heeft dan het jaar voordien. Zo kochten we 37 kilogram groenten en 45 kilogram fruit, het laagste peil in 10 jaar.

Zo eet je meer groenten en fruit

Eet jij ook te weinig groenten en fruit? Volgende tips helpen je op een leuke en simpele manier op weg naar een fruit- en groenterijk leven.

1. Start met een gezonde reflex en eet al bij het ontbijt een stuk fruit. Sommige vruchten zoals banaan, aardbei en kiwi zijn uitstekend om te mengen met muesli. Wie geen tijd heeft om te ontbijten, pakt het best een stuk fruit mee voor onderweg.

2. Auberginekaviaar, tomatenconfituur of wortelspread zijn ideale groentebereidingen die je makkelijk op je boterham kan smeren tijdens je lunch of diner. Ook rauwe groenten zijn erg makkelijk om mee te nemen in je lunchbox.

3. Verse groenten zijn erg voedzaam, maar ook groenten uit de diepvries mogen naar hartenlust gebruikt worden in gerechten. Eens zo makkelijk voor wie wat minder tijd heeft om verse groenten te bereiden. Bovendien vind je diepvriesgroenten het hele jaar door in de supermarkt.

4. Bonen en peulvruchten mogen natuurlijk ook tot gezonde voeding gerekend worden. Je kunt deze erg makkelijk verwerken in een stoofpot of slaatje.

5. Onder het motto “alle kleine beetjes helpen” tellen ook ‘verborgen’ groenten zoals fijngesnipperde ajuin of verse tomaten in een pastasaus mee.

6. Wie ‘s avonds voor televisie nog een hongertje krijgt, grijpt beter niet te snel naar zak chips. Krokante en knapperige groenten zijn zeker een optie waar bovendien niet veel werk aan is. Snij een paar wortels fijn en serveer enkele radijsjes en kerstomaatjes met een lightsausje.