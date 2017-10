77% vindt zichzelf te dik: we willen roken om af te vallen en niet zwanger worden Annelies Roeben

Liefst 77 procent van de meisjes en vrouwen tussen 18 en 35 vindt zichzelf te dik. Verontrustende cijfers, vooral omdat al die onzekerheid nergens voor nodig is: 67% heeft een normale of zelfs te lage BMI.

"Jonge vrouwen en hun zelfbeeld: het is al langer een probleem", zegt Goedele. Ze vindt de cijfers - uit een enquête die het weekblad 'Flair' vandaag publiceert - niet eens zo verrassend. "Als je kijkt naar het beeld dat van vrouwen in de media opgehangen wordt, dan is het allesbehalve verwonderlijk dat ze zichzelf te dik vinden. Op sociale media volgen meisjes 'rolmodellen' die slanker zijn dan de middelmaat. Ze zitten op hun gsm naar allerlei fitnessmodellen met het 'perfecte' lichaam te kijken. En ze staren zich daar blind op."

En dan gaat het niet altijd om graatmagere modellen. "Kijk naar Pommeline van 'Temptation Island', die haar achterwerk liet opspuiten omdat ze zich spiegelt aan een socialemedia-figuur als Kim Kardashian. Terwijl er niks mis is met haar poep. Maar nu denken tientallen jonge Vlaamse meisjes dat er iets fout is met hun eigen lijf."

Later aan seks beginnen

Zowat 1 op de 10 vrouwen blijkt ver te willen gaan voor dat ideale lijf: ze zijn liever mooi dan gezond. Ook iets wat Goedele zelf al opmerkte. "Ik hoor steeds vaker meisjes die beginnen te roken om af te vallen", stelt ze. "Een zeer kwalijke trend. En 1 op de 10 vrouwen zou ervoor kiezen om niet zwanger te worden, enkel om haar droomlichaam te behouden? Volgens mij ligt dat cijfer nog hoger. Ik kom in de praktijk steeds vaker koppels tegen van wie de vrouw geen kinderen wil, 'omdat het dan nooit meer goed komt met haar lijf'."

De gevolgen van een slecht zelfbeeld laten zich ook voelen in de slaapkamer. "Jongeren beginnen steeds later aan seks omdat ze zich te onzeker voelen over hun lichaam - dat hoor ik ook van collega's." De helft van de jonge vrouwen zegt zich het meest onzeker te voelen over hun lichaam als ze zich naakt moeten tonen aan hun partner. "Terwijl jongens en mannen hun partner duidelijk moeten maken dat ze mooi zijn zoals ze zijn", vindt Goedele. "Het is natuurlijk nog maar de vraag in hoeverre die mannen zelf een onrealistisch beeld hebben gekregen van hoe hun vriendin eruit moet zien. Ik zie daar niet meteen een oplossing. Ik vrees eerder dat het nog erger gaat worden. Tenzij we beginnen te beseffen dat er niet één ideaal lichaam is. En dat het onrealistische beeld dat overal van vrouwen opgehangen wordt, vaak enkel tot doel heeft om geld te verdienen aan die onzekere vrouwen die allerhande oplossingen zoeken voor problemen die er niet zijn."