7 x verrassende voedingsmiddelen die je 's nachts wakker houden Nele Annemans

26 september 2018

Oké, Captain Obvious, dat een kopje koffie voor het slapengaan je wakker houdt 's nachts is niet nieuw. Maar niet alleen je tas zwarte goud heeft een effect op je slaapkwaliteit. Ook deze voedingsmiddelen of -gewoontes kunnen je heerlijke nachtrust saboteren.

1. Te veel suiker

Toen je ouders vroeger zeiden dat je geen suiker meer mocht eten voor het slapengaan, hadden ze een punt. Want hoewel suiker je niet hyperactief maakt - zoals zovelen denken -, kan het wel je nachtrust verstoren. Zo is het consumeren van veel suikerrijke drankjes gelinkt aan een slechtere slaapkwaliteit. Onderzoek toont ook aan dat een koolhydraatrijk dieet met veel suikers vaak resulteert in 's nachts niet kunnen inslapen. Om je kans op nachtelijk waken te verkleinen, kies je er dus het best voor om je suikerinname te verminderen, en meer complexe koolhydraten, eiwitten en gezonde vetten op het menu te zetten.

2. Te weinig vitamine D

Wist je dat de 'zonnevitamine' die je overdag opdoet, je ook 's nachts een handje kan helpen? Uit nieuw onderzoek dat verschenen is in het tijdschrift Nutritional Neuroscience blijkt namelijk dat mensen die kampen met een slaapstoornis, sneller, langer én beter slapen als ze een vitamine D-supplement innemen. Veel mensen lijden aan een vitamine D-tekort, dus als je twijfelt laat je het best een bloedtest afnemen om uitsluitsel te geven. Blijkt dat je er meer van nodig hebt? Zet dan wat meer voeding die rijk is aan vitamine D zoals melk, kaas, eierdooiers en vette vis op het menu, of overleg met je arts of je een supplement kan innemen.

3. Te veel chocolade

Dat koffie tjokvol cafeïne zit en je beter geen espresso meer drinkt voor het slapengaan, hoeven we je waarschijnlijk niet meer te vertellen. Maar wist je al dat er ook een heleboel andere voedingsmiddelen zijn waarin verrassend veel cafeïne zit? Denk aan verschillende soorten frisdrank, chocolade en zelfs voedingsmiddelen met een chocoladesmaak zoals ijsjes en ontbijtgranen. Die kunnen genoeg cafeïne bevatten om je 's nachts wakker te houden. Check dus altijd even het etiket en probeer deze lekkernijen niet meer voor bedtijd te consumeren.

4. Te veel of te weinig water

Gaan slapen met een volle blaas is uiteraard nooit een goed idee, maar ook te weinig water drinken kan een negatief effect hebben op je nachtrust. Als je luchtwegen droog zijn, ben je namelijk geneigd om meer te snurken, wat niet alleen jouw maar ook je wederhelfts rust kan verstoren. Uitdroging kan er ook voor zorgen dat je 's nachts krampen krijgt in je benen. Probeer daarom overdag wel voldoende water te drinken, ongeveer 1,5 liter, maar beperk je in de uren voordat je naar bed gaat tot een glaasje.

5. Te weinig magnesium

Magnesium is niet alleen goed voor je botten, tanden en stofwisseling maar heeft ook een positieve invloed op je nachtrust. Ben je een slechte slaper, zet dan zeker meer voedingsmiddelen zoals peulvruchten, zalm, spinazie en andere bladgroenten op het menu om je magnesiumgehalte op peil te houden.

6. Te veel pikante voeding

Slaap jij ook altijd slecht na je maandelijks bezoekje aan je favoriete Indische restaurant? Pittige voeding staat erom bekend een slaapsaboteur te zijn. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat mensen die 's avonds pikant eten minder snel de slaap kunnen vatten én meer wakker worden 's nachts. Sommige onderzoekers duiden je verhoogde lichaamstemperatuur die je krijgt van je Tabascosausje als schuldige aan van het nachtelijke waken. Als je geen uren schaapjes wil tellen, laat je die pikante schotels 's avonds dus beter links staan.

7. Te veel slaapmutsjes drinken

Hoewel een glaasje wijn - of twee - je misschien sneller doet inslapen, doet alcohol niets goeds aan de kwaliteit van je slaap. Je nachtrust wordt meer onderbroken, je moet vaker naar het toilet en hoewel je in de eerste helft van de nacht beter slaapt, slaap je in de tweede helft net slechter. Als je 's avonds graag een glaasje drinkt, doe dat dan bij voorkeur bij het avondeten.