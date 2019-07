7 tips om te slapen als een roosje op het vliegtuig Liesbeth De Corte

12 juli 2019

15u10 0 Fit & Gezond Een verre vakantie naar een exotische bestemming heeft één groot nadeel: je moet er een lange vlucht voor doorstaan. Krappe stoeltjes, weinig beenruimte, vervelende buren, veel lawaai. Nee, dat is allesbehalve een pretje. Alleen als je slaapt, vliegt de tijd voorbij. Jammer genoeg is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wij vroegen daarom enkele tips aan psycholoog en slaapexpert Annelies Smolders van Start To Sleep.

Annelies Smolders, klinisch psycholoog en slaaptherapeut, zet ons meteen met beide voeten op de grond. “Je moet er vanuit gaan dat slapen op een vlucht sowieso moeilijk is. Tenzij je misschien een peperduur ticket en comfortabel zitje in eerste klasse hebt.” Gelukkig zijn er wel een aantal tips die je een handje kunnen helpen.

1. Mijd lawaai

Een blèrende baby of een snurkende man: soms heb je het niet getroffen met je buur. Oordopjes zijn dan een voor de hand liggende oplossing. “Mensen die indommelen, bevinden zich eerst in de lichte slaap. Dat geldt trouwens voor iedereen, ook voor de goede slapers. Is er veel lawaai? Dan word je tijdens die fase sneller wakker. Dat is zeker het geval als je wat ouder wordt, want dan heb je minder diepe slaap en meer lichte slaap. Daarom raad ik altijd aan om met oordopjes te slapen. Deze kan je trouwens ook op maat laten maken.”

Volgens Smolders is het trouwens een goed idee om ook thuis oordopjes te dragen. “Hoe vaker je die draagt, hoe meer je ze associeert met slaap. Dat worden de oordopjes als het ware een geconditioneerd slaapritueel. En dat komt goed van pas als je op ongewone uren wil slapen tijdens een lange vlucht.”

2. Doe alsof je thuis bent

Dit wil niet zeggen dat je volledig je eigen zin mag doen, zonder rekening te houden met de andere passagiers. Wel is het belangrijk dat je de klassieke slaapsituatie van thuis probeert na te bootsen. Smolders: “Veel mensen kunnen alleen wegdromen als er een laken op hen ligt. Klinkt dat herkenbaar? Zorg er dan voor dat je ook in het vliegtuig iets op jou kan leggen, zoals een dekentje.”

3. Onderhoud je slaaprituelen

Om een jetlag te vermijden, willen veel mensen dutten op het vliegtuig. Maar dat is niet zo gemakkelijk. Zeker niet als je ‘s ochtends opstijgt en een paar uur later eigenlijk al naar dromenland moet vertrekken. Slaaprituelen spelen dan een belangrijke rol. “Wie ‘s avonds een boek leest of series kijkt op Netflix om slaperigheid uit te lokken, doet dat het best ook tijdens een vlucht. Meestal heb je een mooi aanbod van recente films en reeksen, maar door het lawaai van het vliegtuig is het lastig om elk woord te verstaan. Daarom neem ik altijd een iPad met mijn favoriete series én ondertitels mee.”

4. Sluit je af voor licht

Smolders: “De grootste vijand van slaap is licht. Daarom ben ik een grote voorstander van oogmaskers. Dat is een goedkoop en makkelijk trucje om overal te slapen. Je kan het zelfs thuis dragen. Zo geraak je gewend aan het maskertje en heb je geen last van het licht van de smartphone of een vervelende straatlamp.”

5. Denk goed na voor je een slaappil inslikt

Moet je lang vliegen naar je droombestemming? Dan is het logisch dat je veel woelt en wriemelt. Je zit als een ingepakt sardientje op een stoel en je lijf protesteert door die oncomfortabele houding. “Zorg er in ieder geval voor dat je een nekkussen hebt”, tipt Smolders. “Sommige mensen nemen een slaappil omdat dat een spierontspanner is. Persoonlijk vind ik dat geen denderende oplossing. Door een slaappil zal je immers niet goed slapen. Het zorgt voor een nep-slaapje: je belandt in een ongelofelijke roes waardoor je de wakkere momenten en de ongemakken gewoon niet opmerkt”, vertelt de slaaptherapeut.

Wie toch per se een slaappil wil nemen, wacht er beter niet mee tot op het vliegtuig. “Er bestaan een heleboel merken die slaappillen verkopen. De ene maakt je net slapeloos, van de andere ga je hallucineren. Doe jezelf het niet aan om voor de allereerste keer een pilletje te slikken tijdens een lange vlucht. Probeer het eerst eens thuis uit.”

6. Bestel geen glaasjes wijn à volonté...

“Dankzij alcohol valt je capaciteit om wakker te blijven weg. Je ontspant en komt in een roes terecht, maar tegelijk neemt je diepe slaap af. Je gaat met andere woorden gemakkelijker indommelen, maar eigenlijk slaap je lichter én ga je die onaangename houding meer gewaar worden”, legt Smolders uit.

Kortom, een slaapmutsje is geen goed idee. Hoe meer je drinkt, hoe nadeliger. “Ik begrijp wel dat mensen graag een glaasje drinken. Maar dan begin je er beter zo vroeg mogelijk mee, in plaats van op het laatste moment nog een slokje te nemen. Op die manier is de alcohol misschien al uit je lijf verdwijnen als je je ogen wilt dichtdoen.”

7. ... en let op wat je eet

“Probeer niet té veel te eten. De vertering laat niet op zich wachten en anders zit je met een opgeblazen gevoel”, waarschuwt de slaapexpert nog. “En let ook op wat je eet. Naast koffie en suikerrijk eten kan ook donkere chocolade je wakker houden.”