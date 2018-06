7 tips om je geheugen te verbeteren Liesbeth De Corte

20 juni 2018

07u38 0 Fit & Gezond Er zijn twee soorten mensen in deze wereld. Je hebt er die quasi alles uit hun kindertijd herinneren en de ene na de andere anekdote uit hun schoolperiode vertellen. En dan heb je de rest, die erbij staat alsof ze het in Keulen horen donderen. Voor die tweede groep somt de gerenommeerde Britse krant The Guardian 7 tips op om je geheugen te verbeteren.

Slaap er een nachtje over

Véél bewijs is er niet, maar er zijn wel studies die erop wijzen dat de remslaap een belangrijke rol speelt in het opslaan van herinneringen die te maken hebben met het aanleren van motorische vaardigheden. Stel: je leert autorijden of een muziekinstrument bespelen? Dan kan een goede nachtrust wonderen doen zodat je al snel op autopiloot de baan onveilig kunt maken (bij wijze van spreken welteverstaan) of de mooiste muziek kunt maken.

Relax

Een flinke portie stress kan je geheugen beïnvloeden. De snelle aanmaak van adrenaline kan je meer aandachtig maken, terwijl het stresshormoon cortisol een slechte impact kan hebben. Een paniekaanval krijgen voor je de tekst van een belangrijke speech moet herinneren, is dus geen goed teken. Een beetje yoga, meditatie of andere relaxatietechnieken kunnen dan je redding zijn.

Blijf leren

Ook bepaalde mentale oefeningen kunnen je geheugen een boost geven. Dat blijkt onder meer uit een Amerikaanse studie uit 2013. Zo was er een verbetering zichtbaar bij mensen tussen de 60 en 90 jaar die 15 uur per week besteedden aan een complexe hobby, en dat voor drie maanden lang. Denk bijvoorbeeld aan digitale fotografie. Maar bij mensen die simpelere taken uitvoerden, zoals kruiswoordraadsels invullen, was er geen vooruitgang wat betreft het geheugen.

De kracht van positief denken

Onderzoekers van de Harvard University hebben bewezen hoe belangrijk het is om te geloven in jezelf. Uit een studie blijkt dat 60-plussers beter presteren op geheugentesten als ze woorden als 'wijs', 'intelligent' en 'slim' te zien krijgen. Mensen die daarentegen woorden als 'Alzheimer', 'vergeten' of 'verward' lazen, haalden een slechtere score.

Gun jezelf een pauze

Je hebt net een drukke werkdag achter de rug, en terwijl je in de auto rustig naar huis rijdt, besef je plots dat je vergeten bent om te bellen voor een tandartsafspraak. Nogal logisch, want je brein heeft af en toe tijd nodig om je herinneringen op te slaan. Dat hebben Duitse wetenschappers een eeuw (!) geleden al bewezen. Mensen scoorden destijds twee keer zo goed op geheugentesten als ze tussen de opdrachten door pauzes konden nemen.

Laat je omringen door mensen

Nog een factor die een rol speelt: je sociaal leven. Amerikaanse wetenschappers hebben verschillende 50-plussers gevolgd tussen 1998 en 2004. Om de twee jaar moesten ze een geheugentest oplossen. En - je kan het al raden - mensen die omringd zijn door een goede groep vrienden en hechte familieleden gaan in de loop van de tijd minder hard achteruit dan de rest.

Let op wat je eet

Artikels die beweren dat superfoods je geheugen boosten, moet je met een korreltje zout nemen. Maar wat je eet, kan wel degelijk je geheugen beïnvloeden. Nadat Amerikanen de eetgewoontes van 672 onder de loep hadden genomen, stelden ze vast dat ouderen die een mediterraans dieet volgen, mogelijk minder risico lopen op hersenziekten en cognitieve achteruitgang. Wat je dus wat vaker op het menu moet zetten? Veel vis, mager vlees, peulvruchten, noten, volkoren graanproducten, fruit en groenten en gezonde vetten.