7 redenen waarom je nóg vroeger zou moeten opstaan SV

10u34

Bron: Independent 3 Thinkstock Fit & Gezond Vond jij het al pijnlijk genoeg toen je wekker om half 7 abrupt een einde maakte aan je nachtrust, en bijgevolg ook je goede humeur? Wel, wat zou je ervan denken als we zeggen dat je in het vervolg nóg vroeger zou moeten opstaan?

Kans is groot dat je er even aan moet wennen. Er zijn nu eenmaal maar een handvol mensen op deze aardbol die 's ochtends met plezier en boordevol energie uit hun bed springen. En toch proberen we best om de wekker in het vervolg nog vroeger te zetten. En wel hierom:

1. Dankbaarheid

Je hebt extra tijd voor jezelf, en dan vooral om dankbaar te zijn. Neem een voorbeeld aan de Dalai Lama, die zo zijn eigen ochtendritueel heeft: "Iedere dag ben ik weer dankbaar dat ik wakker word. Dankbaar dat ik leef. Een mensenleven is iets kostbaars, dat wil je niet verspillen. Ik neem mezelf voor om al mijn energie te gebruiken om mezelf verder te ontwikkelen, mijn hart open te stellen voor anderen. Ik wil zoveel mogelijk positieve dingen uit mijn dag halen, en anderen zo veel mogelijk helpen."

2. Rust

Je kent het wel: de wekker net iets te laat zetten, tóch nog een paar keer snoozen en uiteindelijk wordt dat ochtendritueel weer een race tegen de tijd. Wie vroeger opstaat, heeft echter tijd om zich klaar te maken, de ontbijttafel klaar te zetten, de kinderen klaar te stomen voor de schooldag én geraakt wellicht ook nog eens op tijd op het werk. Klinkt onmogelijk? Wel, probeer het dan maar eens, en wees verbaasd. Bovendien is dat ene uurtje voordat iedereen wakker is een moment van rust. Geen jengelende kinderen of partner met een ochtendhumeur, maar een kalme morgen waar jij op je dooie gemak van een kop koffie kan genieten zonder dat je op zoek moet naar de tweede schoen van je kind. Heerlijk toch?

3. Ontbijt

Schiet het ontbijt er bij jou ook vaak in, simpelweg omdat je de tijd niet meer hebt? Zonde, het ontbijt is namelijk één van de belangrijkste momenten van de dag. Het geeft je de nodige energie om vol goede moed aan je werkdag te beginnen, én het helpt om minder te snacken gedurende de dag.

4. Beweging

Is het niets voor jou om rustig de krant te zitten lezen? Dan kan je dat extra uurtje 's morgens misschien gebruiken om te sporten. Zeur je altijd dat je na het werk geen tijd of energie meer hebt om die loopschoenen aan te trekken? Dan is dit dé oplossing. Sta wat vroeger op, en loop een rondje door het park om aan je dag te beginnen. Of laat alvast de hond uit. Op die manier haal je niet alleen je dagelijkse portie beweging, je bent meteen fris en boordevol endorfines. Weg, ochtendhumeur.

5. Productiviteit

Niet zo in de mood om te gaan sporten? Kan gebeuren. Maar dan nog kan je dat uur gebruiken om iets nuttigs te doen. Begin alvast aan die vervelende opdracht, nu het nog even rustig is, of maak je mailbox leeg zodat je straks meteen zonder afleiding aan je werk kan beginnen.

6. Goed humeur

Al die extra tijd voor jezelf heeft één belangrijk voordeel: je mentale gezondheid gaat erop vooruit. Hoe je het eerste uur van je dag spendeert, zet namelijk meteen de toon voor de rest. Door dat in alle rust door te brengen, zal je niet alleen veel meer ontspannen aan je dag beginnen, je zal snel merken dat je attitude over het algemeen óók verandert. Heel wat studies wezen immers al uit dat vroege vogels optimistischer en tevredener zijn. Altijd het proberen waard, toch?

7. Slaap

Wie vroeg uit de veren moet, heeft over het algemeen ook een betere slaaproutine. Meestal gaan ze iedere dag rond hetzelfde uur naar bed, dat maakt het immers eenvoudiger om iedere dag in de vroege uurtjes op te staan. En precies die routine is belangrijk om de kwaliteit van onze nachtrust te garanderen. Door steeds hetzelfde schema aan te houden, stellen we meteen ook onze biologische klok in, waardoor we beter slapen en na verloop van tijd 's ochtends vanzelf wakker worden.