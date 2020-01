7 op de 10 Belgen willen afvallen in 2020, ook wie niet te zwaar is Nele Annemans

02 januari 2020

09u49 0 Fit & Gezond Afvallen, het is al jaar en dag met stip op één het belangrijkste goede voornemen van velen. Dat blijkt ook uit een nieuw onderzoek dat WW (het vroegere Weight Watchers) via iVox liet uitvoeren bij 2.000 Belgen. Zo zou maar liefst 7 op de 10 wat minder pondjes op de weegschaal willen zien in 2020, ook wie niet te veel weegt.

Een nieuw jaar, dat gaat onvermijdelijk samen met goede voornemens. Om te polsen naar de Belgen hun goede voornemens deed WW een onderzoek bij 2.000 Belgen. Wat bleek? Maar liefst 7 op de 10 Belgen zijn ontevreden over hun gewicht op de weegschaal en willen in 2020 dan ook enkele kilootjes verliezen. Wat opvalt is dat niet alleen mensen met overgewicht willen afvallen, maar ook mensen met een gezonde BMI. Zo geeft 47% met een gezonde BMI aan toch te willen afvallen.

Dat zien ze bij WW ook regelmatig. “De cijfers liegen er niet om: maar liefst 40% van de Belgen, en vooral vrouwen (46%) voelen de druk om af te vallen vanuit de maatschappij. Een kwart ervaart die druk ook vanuit hun directe omgeving, zoals van vrienden en familie. Bij 1 op de 5 is het zelfs de partner die voor de druk zorgt om te vermageren (18%). Een gezonde BMI is één ding, maar het belangrijkste is dat je je goed voelt in je vel, ongeacht het gewicht dat je beoogt”, aldus Olivier De Greve, CEO van WW Benelux.

Naast afvallen willen zowel de Belgische mannen (33%) als vrouwen (47%) in 2020 gezonder eten. Ze willen ook allebei meer me-time en meer sporten, al vinden vrouwen dat eerste belangrijker (41% tegenover 29% bij de mannen) en werken mannen zich liever in het zweet (32% tegenover 27% bij de vrouwen).

Toch geeft De Greve aan dat beweging ook belangrijk is voor een gezond gewicht. “Gezonde voeding is uiteraard het belangrijkste als je wil afvallen en zorgt voor 80% van je gewichtsverlies, maar ook beweging is belangrijk. Dat zorgt immers voor de overige 20% van je gewichtsverlies.”

Guilty pleasures

Goede voornemens maken is een ding, maar je eraan houden is een andere zaak. Zondigen doen we als Belg immers maar al te graag. Zo geeft maar liefst de helft van de Belgen aan meerdere keren per week te zondigen door ongezonder, meer of vaker te eten dan voorgenomen. Meer nog, 85% vindt hun guilty pleasures zelfs een belangrijk onderdeel van hun levensgeluk. De favorieten? 81% kan ‘s avonds wel een zakje chips voor de tv smaken en ook tegen een glas wijn bij het eten zegt 62% geen nee. Namiddagdipje? Dan grijpt 4 op de 10 Belgen naar een blikje frisdrank.

Gelukkig hoef je je niet alles te ontzeggen om je aan je goede voornemens te houden. “Bij gewichtsverlies staat vooral een gezonde levensstijl centraal”, licht De Greve toe. “Wij promoten daarom een combinatie van gezond eten, beweging en een positieve minste. Om je goede voornemens vol te houden, heb je een methode nodig die op jouw noden is afgestemd. Je mag immers niet het gevoel krijgen dat je dingen moet opgeven. Eén glaasje wijn of zakje chips af en toe? Dat is kan dus perfect!”