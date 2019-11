Fultium Gesponsorde inhoud 7 op de 10 Belgen hebben een vitamine D-tekort... Jij ook? Aangeboden door Fultium

26 november 2019

Kom jij elke dag een half uur buiten, het liefst tussen elf uur ’s morgens en drie uur ’s middags? Nee? Dan is de kans zeer groot dat je een tekort aan vitamine D hebt. In de winter is die kans sowieso groter. En dat is niet iets om licht overheen te gaan.

Als we het hebben over vitamine D, onderscheiden we twee soorten die belangrijk voor ons zijn: vitamine D2 (die op natuurlijke wijze door planten aangemaakt wordt) en vitamine D3 (die door ons lichaam aangemaakt wordt, wanneer de huid blootgesteld is aan de ultraviolette straling in zonlicht). Zowel vitamine D2 als vitamine D3 worden in ons lichaam omgezet in de actieve vorm van vitamine D. Vitamine D is een vitamine die onmisbaar is voor onze gezondheid. Hij draagt in de eerste plaats bij tot het behoud van een gezond immuunsysteem, ons verdedigingssysteem tegen ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen. Hij ondersteunt ook de normale opname van calcium, en dat is dan weer heel belangrijk voor het behoud van sterke botten en gezonde tanden. Bovendien zorgt vitamine D ook voor het behoud van een normale spierwerking. Jammer genoeg hebben veel mensen – maar liefst zeven Belgen op de tien – last van een tekort aan vitamine D. Dat is vooral nu, in de herfst en de winter, niet verwonderlijk.

De zon als belangrijkste bron van vitamine D

Zoals gezegd maken we vitamine D3 aan in onze huid onder invloed van de uv-stralen. De beste manier om vitamine D op te nemen is om elke dag een half uur in de zon te komen, het liefst tussen 11 en 15 uur wanneer de zon op zijn best is, en met je handen, armen en hoofd onbedekt. Maar wat als die zon het laat afweten? Of als jij helemaal niet in de gelegenheid bent om je werk achter te laten om eventjes een zonnebad te nemen? We weten bovendien allemaal dat die zon in deze periode vaker niet dan wel van de partij is. Als de zon dan al doorbreekt, staat hij minder hoog aan de hemel dan tijdens de lente en de zomer, waardoor hij aan kracht inboet.

Voeding met vitamine D

Naast de zon is onze voeding ook een belangrijke bron aan vitamine D. Vette vissoorten zoals makreel, sardienen, haring en zalm bevatten vitamine D, maar dat is onvoldoende om een tekort tegen te gaan. En zoals hierboven al gezegd, in de herfst- en wintermaanden zorgt de geringe zonnekracht sowieso onvoldoende voor je vitamine D. Wat kan je dan doen om dit tekort tegen te gaan?

