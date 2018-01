7 (natuurlijke) tips om weer energie te krijgen Timon Van Mechelen

12u27 6 Foto door Stacey Rozells op Unsplash Fit & Gezond Met dank aan dat wilde nieuwjaarsfeest zit je nu misschien ook wel met kleine oogjes te turen naar je beeldscherm. Concentreren lukt amper, je kan alleen maar aan je bed denken en zelfs sloten koffie bieden geen soelaas meer. Herkenbaar? 7 tips om vandaag (en de rest van de week) te overleven.

1. Probeer zo vaak mogelijk in natuurlijk licht te vertoeven en ga naar buiten wanneer je de mogelijkheid hebt. Vijf minuutjes tijdens je pauze kunnen al wonderen doen.

2. Een goede lichaamshydratatie is (vaak) het begin van een goede gezondheid waardoor ook je energiepeil positief beïnvloed zal worden. Probeer daarom per dag acht glazen water te drinken. Gelukkig mag je een tas thee ook bij het totaal tellen: een goede reden om vanavond lekker gezellig in de zetel te zitten.

3. De voornaamste bronnen van energie zijn zink en ijzer. Wanneer je een ijzertekort hebt, moet je lichaam bovendien veel harder werken om alle voedingsstoffen op te nemen wat resulteert in vermoeidheid. Geen zin in supplementen? Geen probleem: je kan ook heel wat ijzer binnenkrijgen via je voeding en je zo fit voelen. Oesters, spinazie, vlees en eieren: maak ze wat vaker klaar wanneer je je moe voelt.

4. Het orgaan dat een belangrijke rol speelt in je energievoorziening zijn je darmen. Dagelijks is ons lichaam uren bezig met het verteren van ons eten, een van de meest energieverbruikende processen in ons lijf. Zonder gezonde darmen en een normale spijsvertering gaat je lichaam dan ook in ‘overdrive’. Om dat te voorkomen kan je probiotica zoals yoghurt eten.

5. Ook een positieve ingesteldheid kan heel wat doen voor je energiepeil. Verdoe je tijd niet langer aan doemdenken maar focus op positieve aspecten. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat een treurige gemoedstoestand gemiddeld 240 keer langer in je lichaam en gedachten blijft sluimeren.

6. Koffie geeft op korte termijn wel even energie, onderzoek heeft uitgewezen dat het onze slaap verstoort waardoor je er eigenlijk alleen maar meer moe van wordt. Daarom is het beter om neutrale dranken zoals groene thee en (natuurlijk) water te drinken.

7. Toch nood aan een snelle energieboost? Eet dan een appel. Deze fruitsoort is rijk aan fructose, een natuurlijke suiker die het lichaam wakker maakt tijdens de dag. Nog een voordeel: je loopt geen risico op een energiedip. Appels bevatten ook koolhydraten, die energie leveren en een goede bron van vezels zijn.