7 dingen die je moet weten voor je allereerste yogales ND

21 juni 2018

10u02

Bron: Mindbodygreen 0 Fit & Gezond Vandaag is het Internationale Yogadag, en dus bestaat de kans dat je ergens een gratis initiatielesje gaat meepikken. Ben je nog een maagd op yogavlak? Qua mentale voorbereiding kan het belangrijk zijn om deze dingen te weten voor je aan die eerste yogales begint. Kwestie van gênante situaties een stapje voor te zijn.

1. Je eerste yogales is zoals Twister

Maak je geen illusies: die allereerste les kan bijzonder confronterend zijn wat je lichamelijke souplesse betreft. Elegantie en lenigheid zijn doorgaans ver te zoeken bij zo'n eerste keer. Je zal je voortdurend voelen als een kind dat Twister speelt, exact op het moment dat je bijna gaat omvallen. Tip: kom vroeg genoeg zodat je een plekje in de hoek van de zaal kan uitkiezen, waar je gewoon op jezelf een beetje kan knoeien.



2. Er kan gezongen worden

Eentje in de categorie "mentale voorbereiding": sommige yogalessen starten met een zangstonde. Voel je niet verplicht om eraan deel te nemen. Maar hé, je was zo openminded om eens yoga uit te proberen, nu kan je er misschien maar meteen volledig voor gaan? In het andere geval weet je het nu al, dan is het shock-effect kleiner als je medecursisten plots hun keel open zetten.

3. Redder in nood: de Child's Pose



Zie je de leraar een pose voordoen waarvan je denkt: no way, hier hou ik een hernia aan over? Geen paniek, en voel je vooral niet gepusht om het toch te proberen. In plaats van ongemakkelijk rond je te kijken tot de oefening voorbij is, kan je toevlucht zoeken in de Child's Pose. Deze yogahouding betekent zoveel als: "even rusten" of "dit doe ik niet mee", en is algemeen aanvaard in de yogascene. Ga op je knieën zitten met je schenen en voeten tegen de grond, en zit met je achterste op je voeten. Strek je armen nu helemaal naar voren zodat ze de grond raken. Met deze houding stretch je de rug, schouders en armen, en kom je even weer op adem.

4. Weinig eten, veel drinken

Voor je naar de les vertrekt eet je beter geen zware maaltijd. Eet een uur voor de les begint helemaal niks, en ook daarvoor kies je beter voor lichtverteerbare voedingsmiddelen. Als je je lichaam in allerlei bochten gaat wringen, heb je liever geen last van onverteerde voedingsmiddelen (als je begrijpt wat we bedoelen). Veel water drinken voor en na de les is dan wel weer een aanrader.



5. Respecteer de dresscode

Toegegeven: die yogabroekjes zien er bijna altijd oncomfortabel strak uit, en je zou misschien liever die baggy trainingsbroek uit de kast halen om wat vetrolletjes te maskeren. Maar toch doe je er goed aan om je ook in een aanspannende broek en dito t-shirt te hijsen. Losse kleren zullen in de weg zitten bij de verschillende yogaposes. Bovendien is niemand perfect, en zijn yoga-beoefenaars de laatsten die je zullen veroordelen. Yoga draait immers om het bewust bezig zijn met je eigen lijf, niet met dat van een ander.

6. Een vreemde man grijpt plots je heupen vast. Paniek!

Niet schrikken: yogaleraren zullen vaak fysiek ingrijpen als je een houding niet helemaal correct uitvoert. Een plotse hand op je schouder of heup is helemaal goedbedoeld, en de leraar probeert je in dat geval in evenwicht te brengen of te corrigeren. Probeer vooral niet te gillen als dit gebeurt, ook al is die creepy hand er plots zonder dat je het zag aankomen.



7. Verslavingsgevaar

De scepticus in jezelf vindt yoga misschien wel zweverige onzin, of je bent meegesleurd door een vriendin die het absoluut eens wou proberen. Maar na één yogales zou het wel eens kunnen dat je eraan verknocht bent. Wees niet verrast als je de neiging voelt om na die ene keer plots "yogales" te gaan googelen of tutorials op YouTube op te zoeken. Yoga kan nu eenmaal verslavend werken. Je bent dus gewaarschuwd.