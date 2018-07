6 tips om je hond uit te laten in deze hitte Redactie

06 juli 2018

08u50 0 Fit & Gezond Dacht je dat jij het al lastig had met deze temperaturen? Beeld je dan eens in hoe warm het moet zijn als je ook nog eens een dikke pels hebt. Zelfs vanaf 20 graden hebben honden het al moeilijk. Mag je hen dan nog wel uitlaten?

Kies het juiste tijdstip

Net zoals ook ons aangeraden wordt om de zon te mijden tijdens het middaguur, blijven ook honden dan beter binnen. ’s Morgens en ’s avonds is het doorgaans wat koeler, dus dat is het ideale moment om ze uit te laten. Als het echt niet anders kan, zal je hond niet ter plekke neervallen tijdens een middagwandeling, maar loop dan in ieder geval wel zoveel mogelijk in de schaduw.

Water

Het is heel belangrijk om voldoende drinkwater mee te nemen, zodat je huisdier zijn dorst kan lessen. Anders geraakt die uitgedroogd. Wanneer je je dieren wil verfrissen door hen nat te maken, doe dat dan niet met ijskoud water. Dit heeft net het tegenovergestelde effect: hun bloedvaten trekken samen om de lichaamswarmte te behouden.

Controleer de grond

Asfalt warmt snel op, waardoor de pootjes van je viervoeter kunnen verbranden. Of de grond al dan niet te warm is, kan je makkelijk zelf testen door je hand 3 seconden lang op de grond te houden. Voelt het te warm aan voor jou? Dan is het ook te warm voor je hond.

Insmeren

Honden met lichte haren verbranden heel snel. Zeker voor hen is het dus belangrijk dat ze niet te veel in de middagzon komen. Als je toch naar buiten gaan, kun je hen een pakje aantrekken of insmeren met een speciale zonnecrème voor honden die je bij de dierenwinkel koopt.

Doe niet te wild

Honden rennen graag al eens wild rond, maar je houdt het op dit soort warme dagen toch beter wat rustig. Waar het voor ons zwaar is om te sporten in de hitte, is dat voor honden net zo.

Plonsbad

Altijd een topper: verras je hond met een privéplonsbadje. Met een paar hondenspeeltjes erin is waterpret gegarandeerd en het koelt hun lichaamstemperatuur af.

