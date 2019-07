6 op de 10 Belgen willen vaker sporten Liesbeth De Corte

02 juli 2019

11u18 0 Fit & Gezond We weten allemaal dat sport belangrijk is, maar toch blinken we uit in het verzinnen van excuses om het toch niet te doen. Een dilemma waar velen zich in herkennen. Volgens een nieuwe studie van iVox willen 6 op de 10 Belgen zich minstens 3 keer per week in het zweet werken.

Maar liefst 70% van de Belgen werkt zich elke week in het zweet. Dat blijkt althans uit een rondvraag van onderzoeksbureau iVox bij 1.000 landgenoten, in opdracht van anti-transparantenmerk Rexona. Volgens de studie zouden deze sportievelingen onder meer gaan wandelen, actief joggen en aan crossfit doen. 36% van hen zou dat 1 à 2 keer per week doen. Nog eens 33% beweegt minstens 3 keer per week. Vooral mannen en 55-plussers behoren tot deze groep. Aan de andere kant van het sportieve spectrum zien we dat er ook mensen zijn die gewoonweg niet bewegen: 11% van de vrouwen en 12% van de 55-plussers geeft aan nooit actief te bewegen.

Excuses, excuses

De wil is er nochtans wel. 6 op 10 Belgen willen minstens 3 keer per week actief bewegen. Nog eens 34% zou al tevreden zijn met één of twee keer per week. Maar die goede voornemens omzetten tot actie? Dat is andere koek. Zo’n 84% geeft aan dat ze belemmerd worden om actiever te leven.

Het meest gebruikte excuus om lekker lui in de zetel te kunnen blijven zitten? “Ik wil gewoon ontspannen als ik thuiskom.” Vooral jongeren zouden willen relaxen na hun werk. Nog een veelgehoorde smoes is dat men niet genoeg energie heeft of dat men te vermoeid is. Anderen hebben het te druk-druk-druk en vinden geen gaatje in hun overvolle agenda om te sporten. Er is wel een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen. De dames geven vaker aan dat ze geen fut hebben of te moe zijn, terwijl mannen eerder andere zaken (zoals het werk of de kinderen) aanhalen als reden om niet te sporten.

Tips

Klinkt dat herkenbaar? Verzin jij ook vaak uitvluchten, zodat je jouw sportschoenen niet moet aantrekken? Deze tips maken alvast komaf met excuses.

“Ik wil gewoon ontspannen”: Met een vriend(in) op zoek gaan naar een toffe groepsles kan je over de streep trekken. Na een les yoga zal je veel relaxter zijn dan na een avondje chips eten voor de tv.

“Ik ben niet gemotiveerd”: Een sportbuddy kan je motiveren om toch te gaan sporten. Als je dan toch geen zin hebt om te sporten, kan je minder makkelijk afzeggen.

“Sport is geen prioriteit”: Probeer sport in te plannen zoals je een belangrijke meeting zou noteren in je agenda. Bonuspunten indien je je sportsessie voor ‘s ochtends voorziet: dan is je dag direct energiek ingezet.

“Sporten is duur”: Een sport die amper geld kost als hardlopen is ideaal. Geen fan van lopen? Een work-out waarvoor je enkel je eigen spierkracht hoeft te gebruiken is even efficiënt.

“Ik heb geen doel om naartoe te werken”: Je inschrijven voor een toffe en haalbare wedstrijd kan extra motiverend werken. Trommel eventueel wat vrienden op om ook deel te nemen.

“Sorry, ik heb geen babysit”: Zodra je kinderen in bed liggen, kan je starten met een korte work-out waar je enkel je eigen spierkracht voor nodig hebt. Denk aan pompen, sit-ups of jumping jacks.

“Ik weet niet hoe ik moet beginnen”: Vaak biedt een lokale fitness een begeleide work-out aan voor beginners. Een personal trainer kan je gegarandeerd goed op weg helpen.