6 makkelijke hacks voor een gezondere levensstijl Goed Gevoel

19 april 2018

09u33 0 Fit & Gezond We moeten allemaal meer bewegen, minder snoepen, beter slapen. Maar wie de hele dag op het werk doorbrengt heeft 's avonds geen tijd meer om een halve marathon te lopen, een verse maaltijd op tafel te zetten én vervolgens nog eens acht uur in dromenland te vertoeven. Gelukkig hoeft dat ook niet: met deze tips maak je ook al een wereld van verschil.

1. Koffie verkeerd

Er is niets mis met een kopje koffie. Integendeel, we genieten allemaal van een bakje troost op tijd en stond. Maar of dat nu per se eentje inclusief melk, room of suiker moet zijn? Leer om je koffie ook zwart te appreciëren door geleidelijk aan te minderen met suiker en andere zoetigheden. Of probeer eens een scheutje amandelmelk of zoetstof in plaats van dat klontje suiker.

2. Eet bewust

We doen het allemaal: ontbijten terwijl we de krant lezen, snel een broodje achter de computer, of dat avondmaal terwijl we van onze favoriete televisieserie genieten. Door te multitasken besparen we heel wat kostbare tijd. Maar wist je dat die ten koste gaat van onze eigen gezondheid? Wanneer je eet terwijl we met je gedachten elders bent, ga je onbewust veel meer eten. Net daarom is het belangrijk om je te focussen tijdens de maaltijd. Hoe voel je je als je honger hebt? Hoe ruikt het voedsel? Hoe smaakt het? Door bewust met je maaltijd bezig te zijn, zal je trager eten, sneller voldaan zijn én meer van de maaltijd genieten.

3. Netflixmarathon, letterlijk

De hele avond Netflix kijken zonder schuldgevoel dat je weer op je luie achterste zit? Tegenwoordig is er ook slimme sportapparatuur op de markt, wat wil zeggen dat je in heel wat fitnesscentra je favoriete serie kan bekijken terwijl je aan een stevig tempo doorstapt of rustig jogt. Is de sportschool in jouw buurt nog niet zo hoogtechnologisch? Installeer dan de app op je telefoon en neem die gewoon zelf mee. Wedden dat de tijd voorbij vliegt?

4. Koop een brood

Maar dan ook écht maar ééntje. In plaats van meteen cold turkey te gaan en die boterhammen met choco volledig van de menukaart te schrappen, stellen wij een nieuwe regel voor: koop slechts één brood per week. Is het op? Dan moet je zelf creatief worden in de keuken. Zo eet je een paar dagen week eens iets anders dan die traditionele boterham, zonder dat je het gevoel hebt dat je echt iets moet opgeven. Zelf geen inspiratie? Hier vind je enkele alternatieven die minstens even lekker zijn.

5. Train je oogspieren

We turen de hele dag naar een computerscherm vlak voor ons, 's avonds ploffen we voor de televisie en tussenin scrollen we liefs ook nog even op die smartphone. Kortom: onze oogspieren zijn continu aan het werk, en dat levert op het einde van de dag al eens hoofdpijn op, en op lange termijn gaan je ogen er zelfs van achteruit. Gun je ogen dus de nodige rust. De ideale manier om dat te doen is door af en toe in de verte te kijken, dan zijn onze ogen namelijk ontspannen. Probeer om ieder halfuur even naar buiten te kijken en je ogen te laten rusten.

6. Adem

In plaats van de mediteren - onze gedachten gaan toch altijd meteen naar dat boodschappenlijstje of de was die nog gedaan moet worden - neem je iedere dag beter 5 minuutjes de tijd om op je ademhaling te focussen. De meesten onder ons ademen immers heel oppervlakkig, terwijl de juiste ademhaling net van groot belang is: voor je mentale rust, maar ook je nachtrust, stress en bloeddruk. Deze oefening doe je gewoon voor het slapengaan: ga op je rug liggen, sluit je ogen en focus je op je ademhaling. Leg je hand op je buik, die zou bol moeten worden tijdens het inademen, en weer plat tijdens het uitademen. Wie extra focus wil, kan ook een zwaar voorwerp gebruiken, zoals een kettlebell of de dikke Van Dale.