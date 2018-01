5x oefeningen die je nodig hebt als je een zere rug hebt van al dat bureauwerk Sophie Vereycken

Je hebt de hele dag achter je computer gezeten: rug lichtjes gekromd, nek krampachtig vooruit gestrekt en maar tokkelen op dat toetsenbord. Het resultaat? Een productieve werkdag, maar ook rug- en nekpijn. Deze oefeningen brengen de nodige verlichting.

Armen

Ga recht in je bureaustoel zitten, je benen in een hoek van 90 graden en je rug ontspannen. Strek je armen recht voor je uit, met de handpalmen naar beneden. Draai je handpalmen zachtjes naar buiten toe, richting de persoon (of muur) naast je, totdat je een lichte spanning voelt aan de binnenkant van je onderarm. Hou zo'n 5 tot 10 seconden aan.

Polsen

Keer terug naar de beginpositie van de vorige stretch, met je armen recht voor je uit en de handpalmen naar beneden. Vervolgens wijs je met de vingertoppen van je ene hand naar boven, terwijl je je vingers met de andere hand zachtjes naar je toe trekt. Deze stretch voel je onderaan je pols. Hou zo'n 20 tot 30 seconden aan en verander vervolgens van kant.

Borst en nek

Wie de hele dag op zijn of haar toetsenbord tokkelt, zit naar alle waarschijnlijkheid lichtjes voorovergebogen, nek ingetrokken en met een bolle rug. Hoog tijd om de borst te openen, als je niet de rest van de week met spanningspijn wil rondlopen. Laat je kin ontspannen op je nek rusten en breng je handen achter je rug. Verstrengel je vingers met elkaar en breng je armen zachtjes naar boven totdat je een stretch voelt in je borst en de schouders. Hou 10 seconden aan, laat los, en herhaal nog twee keer.

Heupen

Ook je billen en heupen zijn de hele dag in dezelfde positie gedwongen. En af en toe de beentjes losgooien met een trip richting koffieautomaat is helaas niet voldoende. Deze simpele stretch is gelukkig een stuk efficiënter, en is zo subtiel dat je gewoon vanachter je bureau aan de slag kan gaan. Zet beide voeten op de grond, recht de rug en hou je benen in een hoek van 90 graden. Vervolgens til je de linkerenkel op, draai je even een rondje om de spieren en gewrichten los te maken en laat je de enkel rusten op je rechterknie. Maak je groot en laat je linkerknie zachtjes zakken, totdat je een lichte stretch voelt in je linkerheup. Herhaal aan de andere kant.

Rug

Zorg dat je opnieuw mooi rechtop zit, met je benen in een hoek van 90 graden. Sla het linkerbeen over je rechterbeen, maar zorg dat je rechtervoet stevig op de grond blijft staan. Recht je rug en terwijl je je rechterhand naar je linkerknie brengt, draai je zachtjes mee met je rug. Laat je linkerhand losjes op de stoel rusten. Adem een paar keer diep in en uit, en herhaal vervolgens aan de andere kant.