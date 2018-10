5 vieze gewoontes om te vermijden, als je geen griep wil krijgen Valérie Wauters

05 oktober 2018

Het griepseizoen zit er weer aan te komen. Wie de gevreesde ziekte wil vermijden schrapt het best deze vieze gewoontes uit z'n leven.

Vergeten je duimen te wassen

Je handen wassen is één van de meest voor de hand liggende manieren om een besmetting met ziektekiemen te vermijden. Helaas vergeten we al te vaak ook onze duimen te wassen, en dat is problematisch. Zeker als je weet dat het vooral onze duimen zijn, die vaak een met bacteriën besmette oppervlakte aanraken, zoals de afstandsbediening van de televisie, of het scherm van je smartphone.

Je handtas altijd op de grond zetten

Je handtas of rugzak op een vuile vloer zetten, is eigenlijk hetzelfde als een open invitatie sturen naar een hele resem verschillende bacteriën om te komen feesten in je huis. Zeker als je je handtas daarna op je aanrecht of keukentafel achterlaat.

Jullie tandenborstels niet uit elkaar houden

Het ziet er misschien wel schattig uit, jouw tandenborstel en die van de liefde van je leven, zij aan zij in een bekertje op de wasbak, maar gezond is het niet. Er leven heel wat bacteriën op je tandenborstel, die op die manier makkelijk naar elkaar kunnen overlopen. Hou tandenborstels dus het best zo ver mogelijk van elkaar verwijderd.

De knoppen van je schuiven vergeten schoon te maken

Tijdens het schoonmaken vergeten we zelden de deurknoppen en lichtschakelaars schoon te maken, maar hetzelfde geldt helaas niet voor de knoppen van je keukenkasten. Nochtans zijn die vaak een broeihaard van bacteriën.

Achter je bureau eten

Wist je dat je bureau op het werk hoogstwaarschijnlijk vuiler is dan de gemiddelde toiletbril?! Het laatste wat je wil doen is daar eten. Met je handen en boterhammen op een met bacteriën besmette oppervlakte lunchen is vragen om problemen.