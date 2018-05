5 verrassende redenen om meer buiten te sporten Nele Annemans

24 mei 2018

08u38

Bron: Goed Gevoel 3 Fit & Gezond Nu de warme temperaturen ons stilletjes aan hebben bereikt, is het hoog tijd om opnieuw naar buiten te trekken. Want waarom zou je in een muffe sportzaal aan je conditie werken als je dat ook kan in de mooie en vrije natuur?

Enkele verrassende voordelen van buiten sporten op een rij:

1. Verse lucht bevat meer zuurstof

Zuurstofrijk bloed voedt je organen en alle cellen in je lichaam. Als je veel zuurstof binnenkrijgt, kan je lichaam zijn werk beter doen en zichzelf ook beter ontdoen van afvalstoffen. Door die zuivering blijft de zuurtegraad van je lichaam in balans.

2. Groene landschappen verhogen je serotoninegehalte

Serotonine is een neurotransmitter die kalmerend werkt op onze stemmingen en emoties, en die zelfs slapeloosheid kan voorkomen. Daarom wordt serotonine ook wel het gelukshormoon genoemd.

3. Buiten sporten triggert je brein en je geest

Wie fit is heeft betere cognitieve vaardigheden, zoals concentratie en reactiesnelheid, en maakt ook meer zenuwen en haarvaatjes aan in de belangrijke delen van de hersenen. Onderzoek wijst uit dat buiten sporten voor een extra mentale boost zorgt: proefpersonen hadden minder last van angstige en depressieve gevoelens en voelden zich energieker en vrolijker dan binnensporters.

4. Je zintuigen worden meer gestimuleerd

Hoor het geruis van de bomen, voel de takjes onder je voeten kraken, laat je vingers langs een boomschors glijden ... En dan die heerlijke geuren van het bos, zeker na regen kan je het bos bijna proeven. Al die sensaties zorgen ervoor dat natuursporters gewoon veel meer plezier beleven én hun work-out dus langer volhouden.

5. De zon geeft je vitamine D

Wanneer de zon op onze huid schijnt, maakt ons lichaam vitamine D aan, cruciaal voor ons metabolisme en de gezondheid van onze botten. Het helpt ons ook beter te slapen, verbetert ons immuunsysteem en verhoogt de endorfineproductie. Die endorfines zorgen voor een gevoel van geluk en welbevinden. Uiteraard blijft te veel zon erg schadelijk en moet je je dus altijd beschermen.