5 verrassende dingen die het risico op hartfalen vergroten Goed Gevoel

15 maart 2018

10u24 0 Fit & Gezond Wie zelfs maar een klein beetje weet over hartziekten, weet dat de belangrijkste risicofactoren bestaan uit een te hoge bloeddruk, een hoge cholesterol, roken, overgewicht en een gebrek aan lichaamsbeweging. Maar wist je ook dat er andere - meer verrassende- zaken zijn die jouw risico op hartfalen mee bepalen?

1. Je aantal kinderen

Vrouwen die meer dan eens zwanger zijn geweest hebben een verhoogd risico om op latere leeftijd boezemfibrillatie, een hartritmestoornis, te ontwikkelen. Deze stoorniks kan bloedklonters, een hartaanval of andere complicaties veroorzaken. Uit onderzoek bijkt dat vrouwen met vier of meer zwangerschappen een risico lopen dat 30 tot 50 procent hoger ligt dan dat van vrouwen die nooit zwanger zijn geweest.

2. Prematuur bevallen

Uit een andere nieuwe studie blijkt dat er nog een link bestaat tussen hartziekten en geboorten. Vrouwen die een premature baby op de wereld zetten (voor een zwangerschapsduur van 37 weken of minder) hebben 40 procent meer kans om later een hartziekte te ontwikkelen dan vrouwen die de volledige 40 weken zwanger waren. Dit wil echter niet zeggen dat prematuur bevallen de oorzaak is van het krijgen van een hartziekte. Het kan echter wel een belangrijke indicator zijn dat je al dan niet tot een risicogroep behoort.

3. Ontbijten

Wie op regelmatige basis ontbijt maakt minder kans op het ontwikkelen van een hartziekte, hoge cholesterol of een hoge bloeddruk. Bovendien verhoogt ook je risico op diabetes en obesitas als je niet goed ontbijt.

4. Vapen

Elektronische sigaretten mogen dan wel minder schadelijker zijn dan gewone sigaretten, maar dat wil echter niet zeggen dat ze ongevaarlijk zijn. E-sigaretten bevatten nog steeds chemische stoffen zoals formaldehyde en aceton, die een invloed hebben op je bloeddruk en het vormen van bloedklonters.

5. Schouderpijn

Uit een recente studie gepubliceerd in Journal of Occupational and Environmental Medicine blijkt dat mensen kampen met verschillende risicofactoren voor hartfalen (zoals hoge bloeddruk, hoge cholesterol en diabetes) vaak ook last hebben van schouderpijn.

Hoewel de onderzoekers niet zeker zijn waarom beiden aan elkaar gelinkt zijn, weten ze wel dat een verhoogde bloeddruk (of één van de andere factoren) behandelen er vaak ook voor zorgt dat de schouderpijn overgaat. Meer onderzoek is echter nodig om het causaal verband aan te tonen.